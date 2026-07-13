Paramount выпустит новый «Кошмар на улице Вязов»
В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии
Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка
Евросоюз планирует ограничить доступ детей к соцсетям
Исследование: люди с афантазией тоже видят сны, но чаще ощущают в них запахи и прикосновения
В Москве закроется первое кафе «Булка», расположенное на Большой Грузинской улице
В Волгоградской области зарегистрирован первый случай лихорадки Западного Нила
С Navai хотят взыскать 91 000 рублей за ДТП в центре Москвы
В Москве 20 июля закроется корейское бистро Kook
Из России возобновят прямые рейсы на вьетнамский остров Фукуок
«Лауд», Дельфин и Mirèle: «Фестик-2026» представил программу фестиваля
Собянин открыл в Москве восемь новых зон отдыха у воды
Том Круз, Джесси Племонс и Риз Ахмед появились в трейлере «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту
Проект «Люди любят» от «Хлебозавода» в июле посвящен фотографии
Россияне стали реже ходить в кафе и рестораны
«Майкл» стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 млрд долларов
Игровая адаптация мультфильма «Рапунцель» выйдет в 2028 году
Швейцарский домик в московском парке Кусково впервые откроют для посетителей
Россияне назвали Казань гастрономической столицей страны
ФИФА может расширить чемпионат мира по футболу до 64 сборных
Рианна впервые за долгое время вышла на сцену
В Амстердаме в мусоре нашли картину XVII века, похищенную нацистами
Синоптик: 30-градусная жара вернется в Москву на выходных
Российским кинотеатрам рекомендовали не показывать нового «Человека-паука» до 20 августа
Во Франции горят леса Фонтенбло
Венсан Линдон в роли бывшего каторжника Жана Вальжана в дублированном трейлере «Отверженных»
Авиакомпания S7 Airlines первой в России запустила сервис чаевых для бортпроводников
Карина Разумовская и Лянка Грыу в первом тизере «Леса» по роману Светланы Тюльбашевой

На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

26 июля, в последний день работы выставки «Дзига Вертов. Киноглаз», на веранде Fābula Radio (Самокатная, 4б, стр. 2) пройдет большой фильм-концерт в формате летней вечеринки. Девять электронных музыкантов с разным стилем озвучат одиннадцать работ Дзиги Вертова — главного представителя киноавангарда.

Фильм-концерт — уже традиционный формат «Зотов.Кино», где немое кино сопровождается живой озвучкой как от независимых электронных музыкантов, так и от музыкальных коллективов и оркестров. В этот раз он впервые выйдет из стен «Зотова» на концертную площадку с расширенным лайнапом.

На сцене веранды Fābula Radio расположится экран, на котором в течение семи часов пройдет марафон работ режиссера-экспериментатора Дзиги Вертова — от
ранних киножурналов («Кинонеделя», «Киноправда») и примеры первой советской анимации («Советские игрушки») до манифестов и авангардных картин («Одиннадцатый», «Киноглаз», «Шестая часть мира» и «Человек с киноаппаратом»), каждую из которых озвучат современные саунд-артисты (Стася Бацких и dx20v, проект tape to tape (Кася Экстович), Лена Цибизова & Piper
Spray, Федя Стереособака, aborigen и София Журавкова).

Лайн-ап

16.00 — «Кинонеделя» № 18, 36/«Киноправда» № 19 х batsqueak & vyaliyy (40 мин);
16.45 — «Советские игрушки»/«Киноправда» № 20, 21 х Кася Экстович (tape to tape) (40 мин);
17.30 — «Одиннадцатый» х Лена Цибизова & Piper Spray (50 мин);
18.30 — «Киноглаз» х Jazznastasia & Stereosobaka (60 мин);
19.40 — «Шестая часть мира» х Карина Казарян (65 мин);
21.00 — «Человек с киноаппаратом» х София Журавкова (68 мин).

«Дзига Вертов. Киноглаз» — выставка-фильм, приуроченная к 130-летию великого режиссера. Первая в России экспозиция, полностью посвященная ключевой фигуре советского киноавангарда и пионера документального кино. Выставка позволяет в буквальном смысле погрузиться в художественную вселенную Вертова и увидеть, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру: от кинематографа и массмедиа до клипов и рилсов.
 

Большой фильм-концерт Зотов х Fābula radio
Концерт / 26 июля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям