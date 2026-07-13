На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

26 июля, в последний день работы выставки «Дзига Вертов. Киноглаз», на веранде Fābula Radio (Самокатная, 4б, стр. 2) пройдет большой фильм-концерт в формате летней вечеринки. Девять электронных музыкантов с разным стилем озвучат одиннадцать работ Дзиги Вертова — главного представителя киноавангарда.
Фильм-концерт — уже традиционный формат «Зотов.Кино», где немое кино сопровождается живой озвучкой как от независимых электронных музыкантов, так и от музыкальных коллективов и оркестров. В этот раз он впервые выйдет из стен «Зотова» на концертную площадку с расширенным лайнапом.
На сцене веранды Fābula Radio расположится экран, на котором в течение семи часов пройдет марафон работ режиссера-экспериментатора Дзиги Вертова — от
ранних киножурналов («Кинонеделя», «Киноправда») и примеры первой советской анимации («Советские игрушки») до манифестов и авангардных картин («Одиннадцатый», «Киноглаз», «Шестая часть мира» и «Человек с киноаппаратом»), каждую из которых озвучат современные саунд-артисты (Стася Бацких и dx20v, проект tape to tape (Кася Экстович), Лена Цибизова & Piper
Spray, Федя Стереособака, aborigen и София Журавкова).
Лайн-ап
16.00 — «Кинонеделя» № 18, 36/«Киноправда» № 19 х batsqueak & vyaliyy (40 мин);
16.45 — «Советские игрушки»/«Киноправда» № 20, 21 х Кася Экстович (tape to tape) (40 мин);
17.30 — «Одиннадцатый» х Лена Цибизова & Piper Spray (50 мин);
18.30 — «Киноглаз» х Jazznastasia & Stereosobaka (60 мин);
19.40 — «Шестая часть мира» х Карина Казарян (65 мин);
21.00 — «Человек с киноаппаратом» х София Журавкова (68 мин).
«Дзига Вертов. Киноглаз» — выставка-фильм, приуроченная к 130-летию великого режиссера. Первая в России экспозиция, полностью посвященная ключевой фигуре советского киноавангарда и пионера документального кино. Выставка позволяет в буквальном смысле погрузиться в художественную вселенную Вертова и увидеть, как рождались его идеи, повлиявшие на всю современную культуру: от кинематографа и массмедиа до клипов и рилсов.