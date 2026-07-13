На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

Фильм-концерт — уже традиционный формат «Зотов.Кино», где немое кино сопровождается живой озвучкой как от независимых электронных музыкантов, так и от музыкальных коллективов и оркестров. В этот раз он впервые выйдет из стен «Зотова» на концертную площадку с расширенным лайнапом.