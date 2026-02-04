В Центре «Зотов» откроется выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» к 130-летию режиссера

26 февраля в московском Центре «Зотов» откроется первая в России ретроспектива Дзиги Вертова — ключевой фигуры советского киноавангарда, пионера документалистики, чьи идеи изменили визуальную культуру XX века и звучат особенно актуально в эпоху смартфонов и коротких видео.
Выставка-фильм «Дзига Вертов. Киноглаз» приурочена к 130-летию режиссера. Ее сценографию и аудиосопровождение создало бюро Planet9. Архитектура экспозиции повторяет бобину кинопленки.
На выставке Дзига Вертов предстает как организатор нового видения. В 1920-е он призывал отказаться от игрового кино в пользу «жизни врасплох», считая камеру способом фиксации реальности, а монтаж — инструментом ее переосмысления. Его визуальный манифест «Человек с киноаппаратом» признан одним из величайших фильмов в истории. Приемы, внедренные группой «Киноки» (скрытая камера, сплит-экран, голландский угол и другие), сегодня используются повсеместно — от большого кино и рилсов до видеоарта.
Раздел «После Вертова» покажет влияние режиссера на творцов по всему миру — Жан-Люка Годара, Артавазда Пелешяна, Ольгу Чернышеву, Дмитрия Венкова, Платона Инфанте и Виктора Косаковского. Здесь же зрители смогут стать частью экспозиции: для этого нужно снять на смартфон ролик в духе «Киноков», а прошедшие отбор видео будут транслироваться на экране.
Выставка продлится до 26 июля и будет дополнена обширной публичной программой. В нее войдут мастер-классы по съемке на 16-мм пленку, проявке и монтажу от архива «Цикл» и киноретроспектива Вертова, его соратников и последователей, которая завершится рейвом-концертом с живой озвучкой картин режиссера. Лекции также прочитают Кирилл Горячок и Евгений Майзель.