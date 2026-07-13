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Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Dietmar Rabich

В Москве собака по кличке Лея стала приемной мамой для бездомного котенка. Историей с РИА «Новости» поделились специалисты Сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».

По словам хозяев, котенка нашли на дачном участке, покормили и оставили в коробке. Однако вскоре ретривер Лея обнаружила малышку, принесла ее в дом и начала заботиться о ней, как о собственном детеныше. У собаки даже проснулся материнский инстинкт: у нее появилось молоко.

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© Фото: пресс-служба Сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение»
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Ветеринары объяснили, что собачье молоко не полностью соответствует потребностям котят, однако в данном случае оно не представляет опасности. Сейчас котенку по кличке Юна около полутора месяцев. Помимо молока Леи она получает специальный заменитель кошачьего молока и скоро начнет переходить на прикорм.

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