Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка

По словам хозяев, котенка нашли на дачном участке, покормили и оставили в коробке. Однако вскоре ретривер Лея обнаружила малышку, принесла ее в дом и начала заботиться о ней, как о собственном детеныше. У собаки даже проснулся материнский инстинкт: у нее появилось молоко.