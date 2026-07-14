«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года

В 2015 году вышли «Монстры на каникулах-2». В этой части у Мейвис и Джони рождается сын Деннис. Дракула переживает, что у мальчика не проявляются вампирские способности. В «Монстрах на каникулах-3: Море зовет» (2018) Дракула и его семья отправляются в круиз на роскошном лайнере, где Дракула влюбляется в капитана корабля Эрику. Последняя часть — «Монстры на каникулах: Трансформания» — вышла в 2022 году. В ней Джонни случайно превращает Дракулу и его друзей-монстров в людей, а сам становится монстром.