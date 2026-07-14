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«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony Animation

Sony Pictures Animation и Amazon MGM Studios объявили о начале работы над пятым фильмом «Монстры на каникулах», который получил название «Призраки отеля „Трансильвания“». Премьера в кинотеатрах запланирована на 8 октября 2027 года.

В новой части Драк уходит на пенсию, а управление легендарным отелем для монстров берет на себя Мэвис. Когда в замке начинают происходить необъяснимые и жуткие события, монстры отправляются в свое самое захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну, связанную с призраками.

Режиссерами пятого фильма выступают Дженнифер Клуска и Алан Хокинс, работавшие над четвертой частью мультфильма. Создатель франшизы Дженнди Тартаковски стал исполнительным продюсером проекта.

Первая часть «Монстров на каникулах» вышла в 2012 году. Мультфильм рассказывал о графе Дракуле, владельце отеля «Трансильвания», где монстры со всего мира могут отдохнуть от людей. На 118-й день рождения своей дочери Мейвис Дракула пригласил самых известных чудовищ: Франкенштейна, Мумию, семью оборотней и Человека-невидимку. Однако вместе с ними в отеле оказался и 21-летний парень по имени Джонатан, в которого быстро влюбилась Мейвис. Картина заработала в общей сложности 222 млн долларов. 

В 2015 году вышли «Монстры на каникулах-2». В этой части у Мейвис и Джони рождается сын Деннис. Дракула переживает, что у мальчика не проявляются вампирские способности. В «Монстрах на каникулах-3: Море зовет» (2018) Дракула и его семья отправляются в круиз на роскошном лайнере, где Дракула влюбляется в капитана корабля Эрику. Последняя часть — «Монстры на каникулах: Трансформания» — вышла в 2022 году. В ней Джонни случайно превращает Дракулу и его друзей-монстров в людей, а сам становится монстром.

Ранее Sony Pictures анонсировала дату выхода спин-оффа «Монстров на каникулах» «Мотель „Трансильвания“».  Он тоже должен выйти в 2027 году.

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