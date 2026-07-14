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Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея

Афиша Daily
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Фото: Виталий Лозовой/пресс-служба фильма

Стартовали съемки семейной музыкальной комедии «Зубастая няня». Ее снимет режиссер, кинокритик (и автор статей про кино для «Афиши Daily») Денис Виленкин. Информацией с нами поделилась пресс-служба фильма.

Главную роль в картине исполнит Пелагея, для которой она станет актерским дебютом. Певица сыграет Козетту — одинокую маму семерых непоседливых козлят. По сюжету в их городок приезжает капитан Морис Волконский — волк-вегетарианец, который влюбляется в героиню и устраивается работать няней в ее семье.

Образ Волконского воплотит Кирилл Зайцев. В актерский состав также вошли Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко, Александр Метелкин и Наталия Медведева.

Фильм основан на одноименной пьесе Андрея Усачева и Антона Березина. В 2009–2011 годах по ней показывали мюзикл с Нонной Гришаевой, Игорем Верником и Анной Ардовой. Команда проекта теперь работает над полным метром.

По словам Пелагеи, предложения сняться в кино поступали ей и раньше, однако певице либо не нравились сценарии, либо она сомневалась, что справится с ролью. Ради съемок артистка освободила график от концертов и обесцветила брови.

«Наша история встречается не только в волшебном лесу, но и часто в жизни. Бывает, что женщины остаются один на один с трудными обстоятельствами, рассчитывают только на себя, на свои силы, которые непонятно откуда берутся. Воспитывают деток, занимаются при этом бизнесом, жертвуют творчеством. И надежда на то, что все будет хорошо, никогда не должна умирать. Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить», — рассказала Пелагея.

Производством и выпуском фильма занимается «Энтайер Филм Студио», генеральным продюсером выступила Лина Арифулина. Съемки проходят в кинопарке «Москино», а премьера запланирована на 2027 год.

До недавнего времени Денис Виленкин работал в коротком метре. Две его короткометражки — «Сплендоре» и «Скрытый космос» — получили номинации на «Кинотавре». В прошлом году на Okko вышло восьмисерийное драмеди о женской дружбе «Разочарованные», снятое Виленкиным.

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