Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея

«Наша история встречается не только в волшебном лесу, но и часто в жизни. Бывает, что женщины остаются один на один с трудными обстоятельствами, рассчитывают только на себя, на свои силы, которые непонятно откуда берутся. Воспитывают деток, занимаются при этом бизнесом, жертвуют творчеством. И надежда на то, что все будет хорошо, никогда не должна умирать. Это фильм в том числе о том, что не нужно думать, что последняя электричка ушла. Он про надежду, про то, что для любви совершенно нет какого-то определенного отрезка времени, после которого ее не нужно ждать и не нужно в нее верить», — рассказала Пелагея.