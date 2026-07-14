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Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @vasiapinch

В соцсетях завирусилось видео с москвичом, который выгуливает шпица с помощью радиоуправляемой машинки. Собака едет в небольшом прицепе, а ее хозяин следует за ней на моноколесе.

«Когда думал, что уже видел в жизни абсолютно все, но потом увидел это», — подписал ролик его автор. За два дня видео набрало более 11 млн просмотров.

Видео: @vasiapinch

Позже знакомая героя ролика объяснила, что питомец почти не может передвигаться самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Поэтому хозяин придумал конструкцию, которая позволяет брать собаку на прогулки. «Этот чудесный человек придумал, как с ней гулять. И пес живет свою лучшую жизнь», — написала она в комментариях к видео.

Затем ролик прокомментировал и сам хозяин по имени Ник. Он поблагодарил автора видео за публикацию, а пользователей — за добрые комментарии. Некоторые москвичи рассказали, что и раньше встречали Ника с питомцем на улицах города.

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