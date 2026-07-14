Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить

Позже знакомая героя ролика объяснила, что питомец почти не может передвигаться самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Поэтому хозяин придумал конструкцию, которая позволяет брать собаку на прогулки. «Этот чудесный человек придумал, как с ней гулять. И пес живет свою лучшую жизнь», — написала она в комментариях к видео.