Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить

В соцсетях завирусилось видео с москвичом, который выгуливает шпица с помощью радиоуправляемой машинки. Собака едет в небольшом прицепе, а ее хозяин следует за ней на моноколесе.
«Когда думал, что уже видел в жизни абсолютно все, но потом увидел это», — подписал ролик его автор. За два дня видео набрало более 11 млн просмотров.
Позже знакомая героя ролика объяснила, что питомец почти не может передвигаться самостоятельно из-за проблем со здоровьем. Поэтому хозяин придумал конструкцию, которая позволяет брать собаку на прогулки. «Этот чудесный человек придумал, как с ней гулять. И пес живет свою лучшую жизнь», — написала она в комментариях к видео.
Затем ролик прокомментировал и сам хозяин по имени Ник. Он поблагодарил автора видео за публикацию, а пользователей — за добрые комментарии. Некоторые москвичи рассказали, что и раньше встречали Ника с питомцем на улицах города.