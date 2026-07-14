Минпросвещения открестилось от заявлений о «бежевых мамах» и мармеладе в виде червей

Там добавили, что Минпросвещение занимается образовательными стандартами, программами и рекомендациями, связанными с воспитанием и обучением. Вопросы здорового питания, гигиенических норм и внешнего вида детей относятся к компетенции других профильных органов, пояснили в пресс-службе.