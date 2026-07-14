Минпросвещения открестилось от заявлений о «бежевых мамах» и мармеладе в виде червей

Минпросвещения России заявило, что не разрабатывало рекомендаций о цветовой гамме детской одежды и конкретных видах сладостей.
«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что Минпросвещение занимается образовательными стандартами, программами и рекомендациями, связанными с воспитанием и обучением. Вопросы здорового питания, гигиенических норм и внешнего вида детей относятся к компетенции других профильных органов, пояснили в пресс-службе.
Ранее ТАСС написал, что министерство назвало неадекватным желание ребенка есть мармелад в виде червей, крови, фекалий и других «неприемлемых образов». Агентство ссылалось на письмо Минпросвещения с рекомендациями по использованию цифровых технологий несовершеннолетними.
В документе, по данным ТАСС, говорилось, что пищевые предпочтения детей могут формироваться под влиянием зарубежных роликов, рекламы и контента, связанного, например, с Хеллоуином.
Позднее РИА «Новости» сообщило со ссылкой на другое письмо ведомства, что популярный тренд «бежевых мам» может негативно влиять на развитие цветовосприятия, речи и мышления детей.