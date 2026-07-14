Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

Главную награду получил испанский фильм «Глухая» режиссера Эвы Либертад. Картина рассказывает историю материнства, принятия и поиска взаимопонимания между миром глухих и слышащих людей. Режиссер поблагодарила организаторов по видеосвязи и отметила, что хотела бы разделить награду с сообществом глухих людей и их близкими.