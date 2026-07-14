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Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей

Афиша Daily
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Фото: Денис Катриченко

В Москве завершился Первый Международный кинофестиваль «Сделано женщинами», посвященный фильмам, созданным при ключевом участии женщин-кинематографистов. Смотр проходил с 8 по 12 июля в киноцентре «Каро 11 Октябрь», сообщила «Афише Daily» пресс-служба фестиваля.

Главную награду получил испанский фильм «Глухая» режиссера Эвы Либертад. Картина рассказывает историю материнства, принятия и поиска взаимопонимания между миром глухих и слышащих людей. Режиссер поблагодарила организаторов по видеосвязи и отметила, что хотела бы разделить награду с сообществом глухих людей и их близкими.

Приз за лучшую режиссуру достался российской картине «Чувства» Виктории Мокеровой, а награду за лучший сценарий получила Екатерина Горбачева за фильм «Мамин блюз», основанный на реальных событиях из жизни ее семьи.

Франко-тунисско-катарская лента «Обещанное небо» получила сразу две награды — за лучшую операторскую работу и лучшую музыку. Специальный приз жюри «За филигранное воссоздание эпохи 70-х» достался фильму Ларисы Садиловой «Дочь капитана».

Приз зрительских симпатий получил российский фильм «Шла Саша» Юли Войтюк. Картина также была отмечена специальной наградой Radio Romantika. Еще один специальный приз фестиваля — «Своя интонация» — получила режиссер Анна Меликян, а продюсер Наталья Мокрицкая была награждена за вклад в развитие киноиндустрии и поддержку авторского кино.

В программу первого фестиваля вошли фильмы из России, Испании, Франции, Индии, Туниса и Катара. Помимо показов, на смотре прошли мастер-классы, дискуссии и круглые столы, посвященные роли женщин в современном кинематографе. Среди участников деловой программы были Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Светлана Бондарчук, Анна Меликян, Стася Толстая и другие представители индустрии. Гостями церемонии закрытия стали Елена Лядова, Юрий Быков, Михаил Тройник, Маруся Фомина, Евгений Сангаджиев и другие кинематографисты.

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