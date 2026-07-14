89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей

Чаще всего россияне готовы использовать искусственный интеллект для поиска информации: 40% обращаются к нейросетям за советами и простыми объяснениями сложных тем. Еще 16% применяют их для учебы, изучения языков и освоения новых навыков, а 14% — для планирования дня и составления списков дел.