89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей

Большинство россиян положительно оценивают свой опыт взаимодействия с нейросетями. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily». Исследование приурочено к Всемирному дню искусственного интеллекта, который отмечается 16 июля.
45% респондентов сообщили, что начали пользоваться ИИ-помощниками недавно, 30% обращаются к ним постоянно, а 14% продолжают экспериментировать с разными форматами. О неудачном опыте рассказали 11% участников опроса.
Чаще всего россияне готовы использовать искусственный интеллект для поиска информации: 40% обращаются к нейросетям за советами и простыми объяснениями сложных тем. Еще 16% применяют их для учебы, изучения языков и освоения новых навыков, а 14% — для планирования дня и составления списков дел.
По 6% опрошенных готовы поручить ИИ помощь с покупками и бытовыми задачами, а также поиск развлечений и вариантов для путешествий. Еще 18% используют нейросети во всех перечисленных сферах.
При этом 23% респондентов не хотят делегировать искусственному интеллекту общение с близкими и вопросы отношений. 39% готовы пользоваться ИИ по любым темам, если сохраняют контроль и могут перепроверить результат. Еще 38% считают полезными советы нейросетей по вопросам финансов, права и здоровья.
Для 35% участников исследования важно, чтобы сервис только предлагал варианты, а окончательное решение оставалось за человеком. 33% хотят видеть источники и понимать, на чем основан ответ нейросети.
Самым удобным форматом взаимодействия с ИИ 46% респондентов назвали одно универсальное приложение. 31% предпочли бы пользоваться отдельными ИИ-агентами для разных задач, например финансов, здоровья, учебы и покупок.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 3 по 13 июля. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей из России.
Недавно Rambler&Co выяснил, что чаще всего к чат-ботам и голосовым ассистентам обращаются зумеры до 24 лет. Пользователей среднего возраста (35–50 лет) знатоками нейросетей считают 15% участников опроса. Еще 21% отмечают, что в их окружении к помощи ИИ-инструментов прибегают примерно все в равной степени.