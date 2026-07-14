Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»

Пилот британской авиакомпании Ravenair во время двухчасового испытательного полета вывел на границе Англии и Уэльса фразу «I’m bored» («Мне скучно»). Маршрут зафиксировал сервис отслеживания полетов Flightradar24, пишет The Guardian.
Согласно данным сервиса, легкомоторный самолет Piper Tomahawk вылетел из Ливерпуля около 11.25 11 июля. За два часа он пролетел над полуостровом Уиррал, графством Чешир, Северным Уэльсом и устьем реки Ди, над которыми и вывел «скучающее» сообщение.
Пилот потратил около 20 минут на угловые развороты, рисуя в небе надпись над участком воды между населенными пунктами Талакр и Гринфилд. Самолет находился на высоте примерно 335 метров и летел со скоростью примерно 185 километров в час.
«Никогда не видел, чтобы пилот сообщал о своей скуке, просто написав это в небе», — написал блогер, специализирующийся на отслеживании авиарейсов, Аарон Рейнс. Авиакомпания сообщила, что за штурвалом находился 20-летний инструктор по полетам, который совершил испытательный полет на самолете Piper Tomahawk после замены детали двигателя — цилиндра.
Операционный директор компании Уэйн Барретт высоко оценил его летные навыки. «Думаю, пилоту было просто немного скучно, так как это был всего лишь испытательный полет. Хотя, надо сказать, он демонстрировал довольно высокое мастерство пилотирования», — сказал он.
Барретт добавил, что ситуация вызвала общественный резонанс. «Дисциплинарных последствий для пилота не ожидается, но мы получили массу внимания из-за этого. Самолет благополучно вернулся в ангар, а пилот сейчас отдыхает», — отметил Барретт.