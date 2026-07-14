Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»

«Никогда не видел, чтобы пилот сообщал о своей скуке, просто написав это в небе», — написал блогер, специализирующийся на отслеживании авиарейсов, Аарон Рейнс. Авиакомпания сообщила, что за штурвалом находился 20-летний инструктор по полетам, который совершил испытательный полет на самолете Piper Tomahawk после замены детали двигателя — цилиндра.