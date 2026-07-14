Ресторан Post Modern Times в Миннеаполисе отказался от фиксированных цен и разрешил посетителям платить за еду столько, сколько они могут себе позволить. Спустя четыре месяца заведение оказалось в более устойчивом финансовом положении, чем прежде. Об этом его владелец Дилан Алверсон рассказал изданию Business Insider.
До смены модели годовая выручка ресторана достигала примерно 1,3 млн долларов. Однако из-за инфляции, роста зарплат и последствий пандемии Алверсон не мог добиться стабильной прибыли. Он работал по семь смен в неделю, самостоятельно ремонтировал оборудование и иногда занимал деньги, чтобы рассчитаться с сотрудниками.
В конце 2025 года Post Modern Times начал бесплатно кормить жителей района, пострадавших из-за федеральных иммиграционных рейдов. Во время одного из таких рейдов погиб местный житель Алекс Претти — и ресторан полностью убрал цены из меню в качестве налоговой забастовки. Заведение перестало брать плату за блюда и, соответственно, начислять налог с продаж.
После этого владельцы решили не возвращаться к прежней системе. Теперь гости могут заплатить любую сумму или поесть бесплатно. Ресторан ежедневно выдает около 155 порций, причем примерно за 90% из них посетители ничего не платят.
История заведения разошлась в соцсетях, и за зиму сторонники проекта пожертвовали ему около 500 тыс. долларов. По словам Алверсона, благодаря этому он впервые смог получать зарплату в 50 тыс. долларов в год. Сотрудникам платят по 25 долларов в час, а в дальнейшем ставку планируют повысить до 30 долларов.
Владелец Post Modern Times подчеркнул, что модель ресторана пока не полностью сформирована. Его цель — создать финансово устойчивое заведение, которое платит сотрудникам достойную зарплату и позволяет поесть любому жителю района независимо от его дохода.