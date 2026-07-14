Ресторан Post Modern Times в Миннеаполисе отказался от фиксированных цен и разрешил посетителям платить за еду столько, сколько они могут себе позволить. Спустя четыре месяца заведение оказалось в более устойчивом финансовом положении, чем прежде. Об этом его владелец Дилан Алверсон рассказал изданию Business Insider.