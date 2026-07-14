Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить
В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub
В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей
89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей
Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком
Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру
Минпросвещения открестилось от заявлений о «бежевых мамах» и мармеладе в виде червей
Вышел первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы, 13-е»
Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек получил дату проката
Археологи нашли нетронутый город майя — он может помочь разгадать причину гибели цивилизации
Джуди Денч подбросила дохлую крысу в почтовый ящик соседки
В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии
Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка
На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Okko

Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съемкам психологического детектива «Живая». Действие разворачивается в 2030 году — в мире с роботами-доставщиками, беспилотными машинами и AR-очками. Сериал поднимает вопрос, актуальный уже сегодня: будет ли человек нужен человеку в эпоху развитого ИИ?

Паулина Андреева («Саранча») сыграет нейросеть, которой поручают раскрыть серию убийств. Чтобы лучше понимать людей, программа выбирает себе напарника — следователя Илью Малиса. Его роль исполняет Петр Федоров. («Туда»). Герой Федорова — нелюдимый и непредсказуемый, привык доверять только интуиции. Вскоре он понимает, что его цифровой напарник — не просто алгоритм, а нечто живое.

Помимо Федорова и Андреевой, в сериале сыграют Ирина Старшенбаум («Туда»), Мария Андреева («Духless»), Карина Разумовская («Мажор»), Кузьма Котрелев («Папа умер в субботу»), Ольга Смирнова («Мой дикий друг»), Владислав Ветров («Ждун»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор») и Максим Стоянов («Филателия»).

1/8
© Okko
2/8
© Okko
3/8
© Okko
4/8
© Okko
5/8
© Okko
6/8
© Okko
7/8
© Okko
8/8
© Okko

Шоураннером проекта выступил Руслан Сорокин, известный по «Обратной стороне Луны», «Мажору», «Пассажирам». Режиссерами стали Андрей Джунковский и Илья Овсенев, ранее работавшие над «Лучше, чем люди», «Сладкой жизнью» и «Снами Алисы». Сценарий написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева.

«Я долго наблюдал за тем, как искусственный интеллект, не побоюсь этого слова, вторгается в нашу жизнь под видом облегчения некоторых видов человеческой деятельности. Во время творческого взаимодействия с первыми ИИ-помощниками я ощутил, насколько это интересно и непривычно одновременно. Кажется, что ты общаешься с кем-то одушевленным, хотя на самом деле это лишь имитация живого», — рассказывает о процессе работы Сорокин.

Расскажите друзьям