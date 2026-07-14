Онлайн-кинотеатр Okko приступил к съемкам психологического детектива «Живая». Действие разворачивается в 2030 году — в мире с роботами-доставщиками, беспилотными машинами и AR-очками. Сериал поднимает вопрос, актуальный уже сегодня: будет ли человек нужен человеку в эпоху развитого ИИ?
Паулина Андреева («Саранча») сыграет нейросеть, которой поручают раскрыть серию убийств. Чтобы лучше понимать людей, программа выбирает себе напарника — следователя Илью Малиса. Его роль исполняет Петр Федоров. («Туда»). Герой Федорова — нелюдимый и непредсказуемый, привык доверять только интуиции. Вскоре он понимает, что его цифровой напарник — не просто алгоритм, а нечто живое.
Помимо Федорова и Андреевой, в сериале сыграют Ирина Старшенбаум («Туда»), Мария Андреева («Духless»), Карина Разумовская («Мажор»), Кузьма Котрелев («Папа умер в субботу»), Ольга Смирнова («Мой дикий друг»), Владислав Ветров («Ждун»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор») и Максим Стоянов («Филателия»).
Шоураннером проекта выступил Руслан Сорокин, известный по «Обратной стороне Луны», «Мажору», «Пассажирам». Режиссерами стали Андрей Джунковский и Илья Овсенев, ранее работавшие над «Лучше, чем люди», «Сладкой жизнью» и «Снами Алисы». Сценарий написали Илона Гайтян и Ирина Аркадьева.
«Я долго наблюдал за тем, как искусственный интеллект, не побоюсь этого слова, вторгается в нашу жизнь под видом облегчения некоторых видов человеческой деятельности. Во время творческого взаимодействия с первыми ИИ-помощниками я ощутил, насколько это интересно и непривычно одновременно. Кажется, что ты общаешься с кем-то одушевленным, хотя на самом деле это лишь имитация живого», — рассказывает о процессе работы Сорокин.