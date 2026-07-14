«Я долго наблюдал за тем, как искусственный интеллект, не побоюсь этого слова, вторгается в нашу жизнь под видом облегчения некоторых видов человеческой деятельности. Во время творческого взаимодействия с первыми ИИ-помощниками я ощутил, насколько это интересно и непривычно одновременно. Кажется, что ты общаешься с кем-то одушевленным, хотя на самом деле это лишь имитация живого», — рассказывает о процессе работы Сорокин.