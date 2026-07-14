На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии

На 25 станциях МЦД-2 заработала оплата по распознаванию лица, сообщает Mos.ru. К системе подключили по одному турникету на вход и выход — их обозначили специальными стикерами.
Для подключения необходимо приложение «Метро Москвы». При регистрации фото пассажира превращается в обезличенный набор символов, который нельзя трансформировать обратно в изображение.
«Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, „Аэроэкспресса“, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С 1 июня по биометрии также можно проходить на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом — сервис работает в Шереметьево и Пулково. Для этого нужна предварительная регистрация в Единой биометрической системе. Тестирование технологии продлится до 1 апреля 2027 года.