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На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

На 25 станциях МЦД-2 заработала оплата по распознаванию лица, сообщает Mos.ru. К системе подключили по одному турникету на вход и выход — их обозначили специальными стикерами.

Для подключения необходимо приложение «Метро Москвы». При регистрации фото пассажира превращается в обезличенный набор символов, который нельзя трансформировать обратно в изображение.

«Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, „Аэроэкспресса“, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 1 июня по биометрии также можно проходить на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Петербургом — сервис работает в Шереметьево и Пулково. Для этого нужна предварительная регистрация в Единой биометрической системе. Тестирование технологии продлится до 1 апреля 2027 года.

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