Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»

Apple TV+ представил первый трейлер комедийного боевика «Mayday» («Сигнал бедствия») с Райаном Рейнолдсом и Кеннетом Браной в главных ролях. Премьера фильма состоится на стриминге 4 сентября.
По сюжету пилот военно-морских сил США получает секретное задание и отправляется в Советский Союз в разгар холодной войны. Однако миссия быстро выходит из-под контроля: герой терпит крушение в российской глубинке, где его спасает экс-сотрудник КГБ, неожиданно оказавшийся поклонником американской культуры.
Судя по трейлеру, фильм сочетает шпионский экшн, комедию и элементы бадди-муви. В ролике можно увидеть погони, перестрелки и многочисленные шутки о противостоянии СССР и США.
Режиссерами картины выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстайн, ранее снявшие приключенческую комедию «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Помимо Райана Рейнолдса и Кеннета Браны, в актерский состав вошли Мария Бакалова и Лавелл Адамс-Грей.