Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»

Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»
Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи
В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок
В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»
Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск
Вышел новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить
В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub
В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей
89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей
Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком
Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру

Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Apple TV+

Apple TV+ представил первый трейлер комедийного боевика «Mayday» («Сигнал бедствия») с Райаном Рейнолдсом и Кеннетом Браной в главных ролях. Премьера фильма состоится на стриминге 4 сентября. 

Видео:&nbsp;Apple TV+

По сюжету пилот военно-морских сил США получает секретное задание и отправляется в Советский Союз в разгар холодной войны. Однако миссия быстро выходит из-под контроля: герой терпит крушение в российской глубинке, где его спасает экс-сотрудник КГБ, неожиданно оказавшийся поклонником американской культуры.

Судя по трейлеру, фильм сочетает шпионский экшн, комедию и элементы бадди-муви. В ролике можно увидеть погони, перестрелки и многочисленные шутки о противостоянии СССР и США.

Режиссерами картины выступили Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдстайн, ранее снявшие приключенческую комедию «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Помимо Райана Рейнолдса и Кеннета Браны, в актерский состав вошли Мария Бакалова и Лавелл Адамс-Грей.

Расскажите друзьям