Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»

По сюжету пилот военно-морских сил США получает секретное задание и отправляется в Советский Союз в разгар холодной войны. Однако миссия быстро выходит из-под контроля: герой терпит крушение в российской глубинке, где его спасает экс-сотрудник КГБ, неожиданно оказавшийся поклонником американской культуры.