В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»

Семен Павлюк — кандидат географических наук, старший преподаватель географического факультета МГУ и доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. За почти 20 лет полевых исследований он побывал в большинстве стран Африки и написал книгу, сочетающую научный подход с путевыми заметками. В ней нет колониальной оптики — вместо этого читателя ждет рассказ о средневековой империи Мали, борьбе за свободу, военных диктатурах и встрече с буйволом на узкой тропе.