В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»

21 июля, в 20.00, в книжном магазине «Фаланстер» на Тверской, 17, пройдет презентация книги географа и путешественника Семена Павлюка «Все цвета Африки. История, политика и жизнь континента». Текст вышел в издательстве Individuum.
Семен Павлюк — кандидат географических наук, старший преподаватель географического факультета МГУ и доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ. За почти 20 лет полевых исследований он побывал в большинстве стран Африки и написал книгу, сочетающую научный подход с путевыми заметками. В ней нет колониальной оптики — вместо этого читателя ждет рассказ о средневековой империи Мали, борьбе за свободу, военных диктатурах и встрече с буйволом на узкой тропе.
На презентации Павлюк поговорит с редактором книги Олегом Егоровым о стереотипах об Африке, об истории и современности африканских стран, их связи с Россией, а также об опасностях и прелестях путешествий по континенту.
Недавно также стало известно, что на маркетплейсе Wildberries скоро можно будет купить товары из Эфиопии: кофе, текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральную косметику от местных производителей. По словам главы RWB Татьяны Ким, в будущем российские селлеры также смогут продавать свою продукцию в этой стране.