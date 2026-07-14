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Вышел новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: анимационная студия «Мельница»

«Вольга» представила новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Премьера состоится 27 августа 2026 года.

Анимационный фильм станет продолжением полнометражной ленты «Лунтик. Возвращение домой» (2024). По сюжету Лунтик вместе с Кузей отправится на обратную сторону Луны, чтобы найти своего папу. Режиссером и сценаристом стала Дарина Шмидт, которая ранее работала над мультсериалом и фильмом о Лунтике, а также над франшизами «Иван Царевич и Серый Волк», «Три богатыря» и «Три кота».

Видео:&nbsp;«Вольга»

«Лунтика и его друзей» показывают с 2006 года, он насчитывает более 500 серий. В центре сюжета мультсериала — упавший с Луны на Землю пушистый фиолетовый пришелец. Его усыновляет пожилая пара пчел — баба Капа и генерал Шер. Вместе с друзьями — Пчеленком, божьей коровкой Милой, кузнечиком Кузей — Лунтик познает мир вокруг себя.

В 2027 году банк России выпустит памятные монеты «Лунтик и его друзья». Они войдут в серию «Российская (советская) мультипликация». Согласно плану выпуска, тираж превысит 1 млн экземпляров.

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