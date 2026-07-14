Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск

Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»
Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи
В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок
В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»
Вышел новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»
Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить
В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub
В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей
89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей
Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком
Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру

Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Bagdasarian Productions

Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal.

Новую версию «Элвина и бурундуков» создадут Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions. В планах компаний — «новый цифровой короткометражный контент» и фильм для кинопроката, отметило издание.

Проект будет рассчитан на аудиторию, которая смотрит видео на таких онлайн-платформах, как YouTube. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него, зрители увидят ролики в соцсетях.

В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюэнсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.

«Суть в том, чтобы бурундуки действительно попадали в дух времени и пытались следовать за поп-культурой в реальном времени», — пояснил глава Big Shot Pictures Брайан Роббинс.

Франшиза «Элвин и бурундуки» появилась еще в 1958 году. Тогда пианист и актер Росс Багдасарян-ст. придумал вымышленную музыкальную группу из трех грызунов. Она выпускала песни и успешно продавала альбомы.

В 1961 году на телевидении вышел сериал «Шоу Элвина», в котором приняли участие поющие бурундуки. В 1983 году появился мультсериал «Элвин и бурундуки», в 1987-м — мультфильм «Приключения бурундучков».

В 2007 году на экранах появился фильм «Элвин и бурундуки», который получил три продолжения. Следом за ними был создан мультсериал «Элвиннн!!! И бурундуки» — он выходил вплоть до весны 2023 года. 
 

Расскажите друзьям