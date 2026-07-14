Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск. Об этом написал The Wall Street Journal.
Новую версию «Элвина и бурундуков» создадут Big Shot Pictures и Bagdasarian Productions. В планах компаний — «новый цифровой короткометражный контент» и фильм для кинопроката, отметило издание.
Проект будет рассчитан на аудиторию, которая смотрит видео на таких онлайн-платформах, как YouTube. Релиз фильма запланирован на вторую половину 2028 года. Помимо него, зрители увидят ролики в соцсетях.
В роликах, как ожидается, герои франшизы предстанут в качестве своеобразных инфлюэнсеров. Они станут героями клипов, а также будут делиться в соцсетях реакциями на различные культурные события.
«Суть в том, чтобы бурундуки действительно попадали в дух времени и пытались следовать за поп-культурой в реальном времени», — пояснил глава Big Shot Pictures Брайан Роббинс.
Франшиза «Элвин и бурундуки» появилась еще в 1958 году. Тогда пианист и актер Росс Багдасарян-ст. придумал вымышленную музыкальную группу из трех грызунов. Она выпускала песни и успешно продавала альбомы.
В 1961 году на телевидении вышел сериал «Шоу Элвина», в котором приняли участие поющие бурундуки. В 1983 году появился мультсериал «Элвин и бурундуки», в 1987-м — мультфильм «Приключения бурундучков».
В 2007 году на экранах появился фильм «Элвин и бурундуки», который получил три продолжения. Следом за ними был создан мультсериал «Элвиннн!!! И бурундуки» — он выходил вплоть до весны 2023 года.