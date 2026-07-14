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Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Экспонента»

«Экспонента» поделилась с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом фильма «Это хит!», который выйдет в прокат 16 июля.

Рик (Пол Радд) — несостоявшийся музыкант, выступающий на свадьбах. Однажды он попадает на вечеринку к звезде бойз-бенда Дэнни (Ник Джонас), они устраивают джем-сессию и обмениваются мелодиями. Позже Дэнни превращает песню Рика в мировой хит. В отрывке Рик говорит друзьям, что герой Ника Джонаса украл у него песню, и обсуждает, как можно доказать авторство.

Режиссером выступил Джон Карни, известный по фильмам «Однажды», «Хоть раз в жизни» и «Рок-н-рольщики». Мировая премьера прошла на Dublin International Film Festival (DIFF), где фильм стал картиной закрытия. Затем в марте 2026 года его показали на South by Southwest Film & TV Festival (SXSW).

Видео: «Экспонента»

13 июля «Это хит!» показали в киноклубе «Афиши Daily» при поддержке «Каро.Арт». Фильм представила журналистка издания Аля Александрова. Авторы самых интересных вопросов и комментариев получили сертификаты на обучение в сети школ музыки Music-Club и виниловую пластинку Jonas Brothers «The Album» от магазина «Стереозона».

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