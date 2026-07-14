Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»

Рик (Пол Радд) — несостоявшийся музыкант, выступающий на свадьбах. Однажды он попадает на вечеринку к звезде бойз-бенда Дэнни (Ник Джонас), они устраивают джем-сессию и обмениваются мелодиями. Позже Дэнни превращает песню Рика в мировой хит. В отрывке Рик говорит друзьям, что герой Ника Джонаса украл у него песню, и обсуждает, как можно доказать авторство.