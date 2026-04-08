На Wildberries появятся товары продавцов из Эфиопии

«На витрине маркетплейса появятся такие товары, как кофе (Эфиопия считается родиной этого напитка), текстиль, изделия и аксессуары из кожи, предметы интерьера, а также натуральная косметика от эфиопских производителей», – говорится в сообщении. На следующем этапе российские селлеры смогут продавать свою продукцию в этой африканской стране.



«Мы видим огромный потенциал развития электронной торговли в Эфиопии. Это самый быстрорастущий рынок Восточной Африки, страна с молодым населением, почти равным населению России, и поддержкой цифровизации со стороны государства через программу Digital Ethiopia 2030. Более того, эфиопский кофе — уже бренд, знакомый и любимый многим в России. Уверена, что аутентичные товары из Эфиопии будут пользоваться большим спросом у российских покупателей», — рассказала основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким.