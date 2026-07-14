Кэри Маллиган и Билли Айлиш сыграют мать и дочь в фильме «Под стеклянным колпаком»

Номинантка на премию «Оскар» Кэри Маллиган, известная по фильму «Девушка, подающая надежды», снимется с Билли Айлиш в картине «Под стеклянным колпаком». Об этом сообщила Variety.
Маллиган сыграет мать героини Айлиш. Для последней фильм станет дебютом в полнометражном кино. Ранее Айлиш снялась только в сериале «Рой».
Проект реализует студия Focus Features. Режиссером станет Сара Полли, постановщица «Говорят женщины». Она же напишет сценарий, в основу которого ляжет роман Сильвии Плат.
Роман «Под стеклянным колпаком» — единственное произведение американской писательницы и поэтессы Сильвии Плат. В нем автор рассказала полуавтобиографическую историю о душевном кризисе молодой женщины, живущей в 1950-х годах.
Книга раскрыла влияние на девушек жестких общественных ожиданий того времени. Она стала литературной классикой. Роман был опубликован под псевдонимом в 1963 году незадолго до самоубийства Плат.
Экранизацию книги спродюсирует Джой Горман Веттлс. В разработке картины примут участие ее компания Joy Coalition, а также Plan B Entertainment и StudioCanal. В актерский состав, по слухам, войдет звезда «Жаркого соперничества» Коннор Сторри.