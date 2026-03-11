Билли Айлиш планирует сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком»

Джон О’Коннор рассказывает Ив Хьюсон жуткую правду о нелюдях в трейлере «Дня раскрытия»
Фото: billieeilish

Американская певица Билли Айлиш намерена сыграть в фильме «Под стеклянным колпаком» — экранизации одноименного романа Сильвии Плат. Об этом сообщил Variety.

Режиссером и сценаристом картины выступит обладательница премии «Оскар» Сара Полли, известная по драме «Женщины говорят». Ленту выпустит компания Focus Features.

Какую роль планирует исполнить Айлиш, не уточняется. По информации СМИ, артистка ведет переговоры об участии в проекте.

Роман «Под стеклянным колпаком» — единственное произведение американской писательницы и поэтессы Сильвии Плат. В нем автор рассказала полуавтобиографическую историю о душевном кризисе молодой женщины, живущей в 50-х годах.

Книга раскрыла влияние на девушек жестких общественных ожиданий того времени. Она стала литературной классикой. Роман был опубликован под псевдонимом в 1963 году незадолго до самоубийства Плат.

Экранизацию книги спродюсирует Джой Горман Веттлс. В разработке картины примут участие ее компания Joy Coalition, а также Plan B Entertainment и StudioCanal.

Ранее Айлиш уже выступала в качестве актрисы. Она снялась в сериале «Рой». Если певица снимется в «Под стеклянным колпаком», это будет ее первая роль в полнометражном кино.

