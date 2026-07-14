В «Музеоне» 19 июля пройдет водный фестиваль «Две реки»

19 июля в парке «Музеон» пройдет фестиваль «Две реки». В программе — академическая гребля, заезды на лодках «Дракон» и «Викинг», водно-моторные виды спорта, хай-дайвинг и гидрофлай. Фестиваль будет проходить с 11.00 до 19.30.
Главным событием станут международные соревнования по хай-дайвингу. Спортсмены из России, США, Австралии, Мексики и других стран будут прыгать с 27-метровой высоты, выполняя сальто, винты и другие сложные элементы. Сбор зрителей запланирован на 14.30.
Для детей и взрослых проведут мастер-классы по сапсерфингу. Участникам до 10 лет потребуется сопровождение родителей.
Можно будет также попробовать свои силы в родео-серфинге или на тренажере академической гребли. Будут работать фотозона и аквагримеры. Вечером на плавучей сцене-барже и на сцене у Третьяковской галереи выступят 5sta Family и Jony.