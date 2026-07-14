В «Музеоне» 19 июля пройдет водный фестиваль «Две реки»

Пол Радд в эксклюзивном отрывке из комедии «Это хит!»
В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль «Тайгастро»
Бренд Victoria's Secret выпустил аромат Эль Вудс из «Блондинки в законе»
Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»
Кэри Маллиган и Билли Айлиш сыграют мать и дочь в фильме «Под стеклянным колпаком»
Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи
В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок
В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»
Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск
Вышел новый трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»
Райан Рейнолдс отправляется в Россию во время холодной войны в трейлере боевика «Сигнал бедствия»
Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить

В «Музеоне» 19 июля пройдет водный фестиваль «Две реки»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

19 июля в парке «Музеон» пройдет фестиваль «Две реки». В программе — академическая гребля, заезды на лодках «Дракон» и «Викинг», водно-моторные виды спорта, хай-дайвинг и гидрофлай. Фестиваль будет проходить с 11.00 до 19.30.

Главным событием станут международные соревнования по хай-дайвингу. Спортсмены из России, США, Австралии, Мексики и других стран будут прыгать с 27-метровой высоты, выполняя сальто, винты и другие сложные элементы. Сбор зрителей запланирован на 14.30.

Для детей и взрослых проведут мастер-классы по сапсерфингу. Участникам до 10 лет потребуется сопровождение родителей.

Можно будет также попробовать свои силы в родео-серфинге или на тренажере академической гребли. Будут работать фотозона и аквагримеры. Вечером на плавучей сцене-барже и на сцене у Третьяковской галереи выступят 5sta Family и Jony.

Расскажите друзьям