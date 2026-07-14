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В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль «Тайгастро»

Афиша Daily
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Фото: «Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа в России, Казахстане, Беларуси, Индии, Сербии и Китае пройдет шестой международный гастрономический фестиваль «Тайгастро» от красноярского ресторана Tunguska. В этом году в нем примут участие более 500 ресторанов.

Миссия фестиваля — возрождение гастрономического наследия регионов и популяризация локальных продуктов. Шефы будут готовить сеты из трех блюд из местных сезонных продуктов.

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© «Тайгастро»
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© «Тайгастро»
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© «Тайгастро»

Главной площадкой станет Красноярск. В городе пройдут гала-ужины с участием звезд российской и мировой гастрономии. 25–26 июля во дворе кластера «Квадрат» состоится праздник уличной еды и музыки. 31 июля во внутреннем дворе Красноярского ТЮЗа выступит группа «Твое далеко». 1 августа в фанпарке «Бобровый Лог» пройдет межжанровый фестиваль электронной музыки с тремя сценами — хаус, этно и техно.

Параллельная культурная программа также охватит музеи, кинотеатры и книжные магазины. В Литературном музее им. Астафьева откроется выставка «Сибирская кухня», в Краеведческом — интерактивная экскурсия «Что ел?» о кухне народов Севера. С 8 по 16 августа в Доме кино покажут документальные фильмы о Сибири, в том числе состоится премьера сериала «Из Сибири со вкусом». В книжных «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге пройдут встречи с писателями и лекции.

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