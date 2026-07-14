В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль «Тайгастро»

Параллельная культурная программа также охватит музеи, кинотеатры и книжные магазины. В Литературном музее им. Астафьева откроется выставка «Сибирская кухня», в Краеведческом — интерактивная экскурсия «Что ел?» о кухне народов Севера. С 8 по 16 августа в Доме кино покажут документальные фильмы о Сибири, в том числе состоится премьера сериала «Из Сибири со вкусом». В книжных «Пиотровский» в Москве и Екатеринбурге пройдут встречи с писателями и лекции.