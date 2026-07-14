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Бренд Victoria's Secret выпустил аромат Эль Вудс из «Блондинки в законе»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon MGM Studios

Бренд Victoria's Secret выпустил аромат, вдохновленный героиней Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе». Он появился на сайте компании.

Сверкающи мист Ruby Strawberry вошел в линейку Elle, посвященную недавно вышедшему сериалу «Эль». Шоу рассказывает о юности любимого персонажа, главную роль исполняет Лекси Майнтри.

Создатели аромата называют его подходящим для повседневного использования. В парфюме — три ноты: клубника, фуксия и древесная роза. Представители бренда считают, что мист придаст покупательницам уверенность, свойственную Эль.

Помимо миста, в коллекцию Elle вошли платья в стиле Вудс, футболки с чихуахуа героини, костюмы, белье, сумочки, пижамы, купальники с пайетками, спортивная одежда, наряды для собачки, брелки, записные книжки и освежители воздуха. Последние стоят 9,95 долларов, это самый недорогой предмет в линейке.

Сериал «Эль» вышел на Prime Video 1 июля. Его действие разворачивается в 1995 году. Шоу рассказывает о жизни Эль до поступления в Гарвард: ее школьных днях, непростых дружеских отношениях, первой любви и подростковых проблемах.

Создателем сериала выступила Лора Киттрелл, которая также стала шоураннером проекта. Среди исполнительных продюсеров — звезда оригинальной франшизы Риз Уизерспун, сыгравшая Эль Вудс в полнометражных фильмах.

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