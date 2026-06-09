Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»

Действие сериала разворачивается в 1995 году, он рассказывает о жизни Эль Вудс задолго до ее поступления в Гарвард. Зрители увидят будущую юристку обычной школьницей, которая сталкивается с трудностями взросления, непростыми дружескими отношениями, первой любовью и типичными подростковыми проблемами.