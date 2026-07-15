На речных трамваях №1 и 4 подорожал проезд. Поездка в выходные по «Тройке» обойдется в 700 рублей

Недавно на МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии. К системе подключили по одному турникету на вход и выход — их обозначили специальными стикерами. «Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.