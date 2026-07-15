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На речных трамваях №1 и 4 подорожал проезд. Поездка в выходные по «Тройке» обойдется в 700 рублей

Афиша Daily
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Фото: Mos.ru

С сегодняшнего дня выросли цены на поездки на речных трамваях №1 (Киевский — Парк «Фили») и №4 (Лужники — Киевский), сообщает Департамент транспорта Москвы.

Теперь в будни проезд по «Тройке» обойдется в 400 рублей, при бесконтактной оплате — 450, по биометрии — 300. В выходные и праздничные дни тарифы выше: 700, 750 и 600 рублей соответственно.

На маршрутах №2 и 3 стоимость проезда летом остается прежней: в будни — 330 рублей по «Тройке», 380 по бесконтактной оплате, 230 по биометрии. В выходные и праздники — 500, 550 и 400 рублей.

При этом поездки на всех маршрутах по-прежнему включены в безлимитные билеты «Единый» на 30, 90 и 365 дней. Дети до семи лет в сопровождении взрослого проходят бесплатно.

Маршрут №1 следует по направлению Киевский — Парк «Фили», №2 — Печатники — ЗИЛ, №3 — ЗИЛ — Новоспасский, №4 — Лужники — Киевский.

© Департамент транспорта Москвы

Недавно на МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии. К системе подключили по одному турникету на вход и выход — их обозначили специальными стикерами. «Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии. Она работает на всех турникетах всех станций метро и МЦК, аэроэкспресса, речных регулярных маршрутов, на МЦД-1, МЦД-4, а теперь и на МЦД-2. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3», — сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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