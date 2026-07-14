Стив Бушеми снимется в сериале по игре Far Cry

Актер Стив Бушеми, известный по сериалам «Подпольная империя» и «Фарго», снимется в сериале-антологии «Far Cry». Об этом сообщил Deadline.
Проект выпустит телеканал FX, его разработают создатель «Фарго» Ной Хоули и соавтор «В Филадельфии всегда солнечно» Роб Мак. В основу сериала ляжет игровая франшиза Ubisoft.
Каждый сезон шоу будет рассказывать самостоятельную историю с новыми персонажами. В актерский состав первого сезона, помимо Бушеми, войдут Роб Мак и Лиззи Каплан. Кого сыграют артисты, пока держится в секрете.
Исполнительными продюсерами проекта будут Хоули, Мак, Саймон Эмануэль, Николас Френкель и другие кинематографисты. Производством займется FX Productions.
Far Cry — серия игр в жанре шутера, появившаяся в 2004 году. Каждый ее выпуск имел собственный сюжет. Первая игра рассказывала про бывшего бойца спецназа, который ищет на таинственном архипелаге журналистку, пропавшую без вести после атаки наемников на яхту.