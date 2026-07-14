Донала Глисона отправляют на «необитаемый, но обитаемый» остров в трейлере «Приезжего»

На ютуб-канале Universal Pictures UK опубликовали трейлер фильма «Приезжий» («The Incomer»), который выйдет в зарубежный прокат 4 сентября. Ранее картину показывали на фестивале «Сандэнс».
Лента рассказывает об отдаленном шотландском острове, который считался необитаемым. В действительности же на нем в течение 30 лет в уединении жили брат и сестра, чьи родители умерли, когда те были еще детьми.
Однажды к незарегистрированным жителям острова отправляют мужчину, который должен убедить их покинуть территорию. Но тот вскоре становится другом поселенцев и погружается в их необычную и очаровательную жизнь.
Роль мужчины, который нарушает покой брата и сестры, исполнил Донал Глисон. В актерский состав фильма вошли также Гейл Ранкин, Грант О'Рурк, Мишель Гомес и Джон Ханна.
Режиссером картины выступил Луи Пакстон. Он же написал сценарий ленты. Спродюсировали ее Ширли О'Коннор и Эмили Готто, а также Венди Гриффин.