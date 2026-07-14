Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50,1 млн долларов

Окаменевший скелет тираннозавра по прозвищу Гас продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекорную сумму в 50,1 млн долларов. Об этом сообщил The Guardian.
Итоговая сумма покупки превысила предварительный прогноз более чем вдвое. Гас стал самым дорогим в мире ископаемым динозавров, ушедшим с молотка.
Гас — один из крупнейших и наиболее полных из когда-либо найденных скелетов динозавров. Его обнаружили на ранчо в Южной Дакоте палеонтологи Theoroda Expeditions во время раскопок, проходивших в 2021–2023 годах.
Динозавра назвали Гасом в честь владельца ранчо Гэри Ликинга (близкие зовут его Гас). Продажу скелета поддержали не все ученые, некоторые из них высказали опасения, что она может ограничить палеонтологические исследования.
Тираннозавр, как считается, жил на Земле 67 млн лет назад. Его высота составляла 3,8 метра, а длина — 11,6 метра. Череп Гаса настолько тяжел, что его установили в фойе здания Sotheby's отдельно от скелета, а к скелету прикрепили более легкую реплику. Череп считается исключительно хорошо сохранившимся.
Весь скелет состоит из 183 костных элемента, включая 30 из 32 ребер. Он сохранился на 61%, если считать количество костей, и на целых 75-80%, если брать в расчет массу. На динозавре можно увидеть даже следы укусов его сородичей.