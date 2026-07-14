Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли вернется в спорт. Об этом снимут фильм

Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли, представлявшая США на Олимпийских играх 2020 и 2024 года, вернется в спорт. Историю ее возвращения расскажут в документальном фильме, сообщил The Hollywood Reporter.
Картину выпустит компания Fanatics Studios совместно с Сookie Jar и Dream Studios. Она будет посвящена тому, как титулованная спортсменка идет к новой амбициозной цели — выступить на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ли назвала будущую ленту приглашением к зрителям разделить ее путь. Спортсменка подчеркнула, что не пытается больше кому-либо что-то доказать. В этот раз гимнастка хочет проверить собственные силы и узнать, на что она способна.
Режиссером фильма о Суни станет Анна Чай. В число исполнительных продюсеров войдут гендиректор Fanatics Studios Майкл Д. Ратнер, сама Ли, а также представители Cookie Jar & a Dream Studios.
Название документального проекта пока не объявлено, однако он уже доступен для приобретения стриминговыми платформами.
Суни Ли родилась в 2003 году В Миннесоте. Она начала заниматься гимнастикой в возрасте шести лет, а в 2017 году вошла в юниорскую сборную США. В 2019 году Ли обыграла Симону Байлз в многоборье на чемпионате страны и впервые стала чемпионкой мира. В 2020 году Ли победила в личном многоборье на Олимпиаде, а также взяла серебро в командном турнире и бронзу на брусьях.
В 2023 году у гимнастки обнаружили редкое заболевание почек. Из-за него Суни завершила карьеру. Однако спортсменка вернулась в гимнастику и сумела отобраться на еще одну Олимпиаду. На ней Ли добавила в свою коллекцию еще три олимпийских медали: золото командного турнира, бронзу на брусьях и бронзу в личном многоборье.