Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли вернется в спорт. Об этом снимут фильм

Суни Ли родилась в 2003 году В Миннесоте. Она начала заниматься гимнастикой в возрасте шести лет, а в 2017 году вошла в юниорскую сборную США. В 2019 году Ли обыграла Симону Байлз в многоборье на чемпионате страны и впервые стала чемпионкой мира. В 2020 году Ли победила в личном многоборье на Олимпиаде, а также взяла серебро в командном турнире и бронзу на брусьях.