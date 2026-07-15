Опрос: только 7% российских компаний работают с людьми с аутизмом

«Многие люди с РАС могут и хотят работать — это важно не только для их психического и физического состояния, но и для благополучия их семей. При этом инклюзивный найм способен приносить реальную пользу бизнесу и обществу в целом. Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения — в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такие модели уже доказали свою эффективность, тогда как в России они пока остаются скорее единичными примерами», — отмечает директор Фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова.