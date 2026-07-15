Опрос: только 7% российских компаний работают с людьми с аутизмом

Новый фильм Кустурицы по повести Распутина будет называться «Чуружанка»
Шоло Маридуэнья вернется к роли Синего Жука в «Человеке завтрашнего дня»
Китаянка помогла мужу выйти из вегетативного состояния, кусая его за пальцы ног
Энди Серкис снова стал Голлумом в ролике со съемок приквела «Властелина Колец»
Фестиваль для родителей и детей «Родителям можно» пройдет на Болотной площади
На речных трамваях №1 и 4 подорожал проезд. Поездка в выходные по «Тройке» обойдется в 700 рублей
LEGO выпустила набор с домами Губки Боба, Патрика и Сквидварда
Площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% с 1996 года
Растрескавшееся лицо, бабочка и огурец: Unicode показал новые эмодзи
Аня Тейлор-Джой не читала «Властелина колец» — но собирается это исправить
Том Холланд приглашал Эрлинга Холанна на ужин, но тот проигнорировал встречу
Джейкоб Элорди в новом трейлере «Собачьих звезд» Ридли Скотта
«День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в «цифре» 20 июля
Подростки рисуют мангу в тизере лайв-экшн-экранизации ваншота «Оглянись»
Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Суни Ли вернется в спорт. Об этом снимут фильм
Стив Бушеми снимется в сериале по игре Far Cry
Скелет тираннозавра продали на аукционе за рекордные 50,1 млн долларов
Доналла Глисона отправляют на «необитаемый, но обитаемый» остров в трейлере «Приезжего»
В Красноярске, Москве и Екатеринбурге пройдет гастрофестиваль «Тайгастро»
Бренд Victoria’s Secret выпустил аромат Эль Вудс из «Блондинки в законе»
Роберт Де Ниро и Адам Скотт в первом трейлере триллера «Человек-шепот»
В «Музеоне» 19 июля пройдет водный фестиваль «Две реки»
Эллен Берстин получит на Венецианском фестивале «Золотого льва» за вклад в кинематограф
Кэри Маллиган и Билли Айлиш сыграют мать и дочь в фильме «Под стеклянным колпаком»
Кайя Гербер появилась в роли школьницы из 80-х в трейлере «Осколков» Райана Мерфи
В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок
В «Фаланстере» пройдет презентация книги Семена Павлюка «Все цвета Африки»
Франшиза «Элвин и бурундуки» получит перезапуск

Опрос: только 7% российских компаний работают с людьми с аутизмом

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Redd Francisco/Unsplash

58% российских компаний уже имеют в штате сотрудников с инвалидностью, однако люди с расстройством аутистического спектра (РАС) трудоустроены лишь у 7% работодателей. Такие выводы сделали аналитики hh.ru по итогам совместного исследования с Фондом «Обнаженные сердца», результаты которого есть у «Афиши Daily».

Согласно данным опроса, в 2025 году 12% работодателей рассматривали соискателей с инвалидностью на все вакансии, 39% — только на отдельные позиции, а 19% указали, что не работают с такими кандидатами. Кроме того, 48% компаний готовы нанимать людей с ограниченными возможностями здоровья сверх установленной квоты, тогда как 29% не планируют этого.

Однако ситуация с людьми с аутизмом несколько иная. Согласно экспертным оценкам, число трудоспособных людей с РАС в России к 2030 году достигнет как минимум 873 тыс. человек. При этом почти половина работодателей (48%) пока не закладывает найм сотрудников с РАС в планы на 2026 год. 3% компаний допускают такую возможность, еще 13% пока не приняли решение.

«Многие люди с РАС могут и хотят работать — это важно не только для их психического и физического состояния, но и для благополучия их семей. При этом инклюзивный найм способен приносить реальную пользу бизнесу и обществу в целом. Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения — в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такие модели уже доказали свою эффективность, тогда как в России они пока остаются скорее единичными примерами», — отмечает директор Фонда «Обнаженные сердца» Инна Монова.

Около трети работодателей (30%) считают, что хорошо знакомы с темой РАС, однако 68% никогда не сталкивались с аутичными соискателями в процессе подбора персонала. «Данные исследования показывают, что найм людей с РАС для большинства работодателей пока остается новым и не до конца понятным сценарием. Только 13% компаний готовы адаптировать формат собеседований или тестовых заданий для таких кандидатов, 11% — менять рабочие места и формат взаимодействия, включая гибкий график, четкие инструкции или снижение сенсорной нагрузки. При этом 42% работодателей пока не готовы менять процесс отбора кандидатов, а 50% не планируют адаптировать существующие условия под людей с РАС», — говорит директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративному управлению hh.ru Дмитрий Маркелов.

Он назвал в качестве еще одного важного фактора — нехватку практического опыта: 85% компаний никогда не обучали руководителей и HR-специалистов работе с сотрудниками с таким видом инвалидности. Поэтому ключевой барьер связан не только с наличием подходящих вакансий, но и с дефицитом методик и инструментов сопровождения. «При правильно подобранных задачах и поддержке сотрудники с РАС могут быть внимательными к деталям, надежными, последовательными и эффективными в рутинных процессах», — добавил Маркелов.

Существенными барьерами при найме людей с РАС работодатели обозначили также недостаток подходящих вакансий (40%), нехватку информации о РАС (37%) и опасения внутри команды (37%). При принятии решения о найме основными опасениями остаются сложности в коммуникации в коллективе (57%), необходимость значительных изменений в процессах (36%), а также страх негативной реакции клиентов и партнеров (22%).

По мнению работодателей, сотрудники с РАС могут быть наиболее эффективны на позициях с минимальной коммуникативной нагрузкой: в сборке заказов (50%), комплектации (48%), упаковке (47%) и ИТ-сфере (42%). Кроме того, компании выделяют складские роли — сотрудников складов (29%) и кладовщиков (24%) — и позиции, связанные с физическим трудом, включая уборщиков (29%) и курьеров (15%).

Расскажите друзьям