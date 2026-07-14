Эллен Берстин получит на Венецианском фестивале «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Венецианский кинофестиваль собирается наградить Эллен Берстин «Золотым львом» за вклад в кинематограф. Трофей вручат на показе короткометражного фильма «Flesh Impact» Мэгги Джилленхол, в котором снялась Берстин.
Картина посвящена Мэрилин Монро. В актерский состав фильма также вошли Дакота Джонсон, Питер Сарсгард и Сепиде Моафи. Джонсон играет Монро на пике ее славы, а Берстин — версию Мэрилин, которую мир так и не увидел.
Название ленты «Flesh Impact» («Эффект плоти») взято из фразы, когда-то использовавшейся для описания ауры Мэрилин Монро. Люди говорили, что актриса выглядела настолько реальной на экране, что зрители чувствовали, будто могут прикоснуться до нее через экран.
Многолетняя карьера Эллен Берстин охватывает кино, театр и телевидение. В 1975 году она стала третьей женщиной в истории, получившей в один и тот же год премии «Оскар» и «Тони». «Оскар» она получила за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (за него же она удостоилась премии BAFTA и номинации на «Золотой глобус»). Премию «Тони» актриса завоевала за театральную роль в бродвейском спектакле «В то же время, в следующем году» (в одноименной экранизации этой пьесы 1978 года она позже также сыграет главную роль). В 2009 году Берстин завоевала свою первую премию «Эмми» за гостевое участие в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», став одной из немногих актрис — обладательниц «Тройной короны актерского мастерства» (Оскар, Тони, Эмми).
Она получила свою вторую премию «Эмми» за роль в мини-сериале «Политические животные» (2013). Всего за свою карьеру она была номинирована на восемь премий «Эмми» и шесть премий «Оскар», включая номинацию за лучшую женскую роль в культовом фильме «Изгоняющий дьявола» (1973).
Недавно Берстин вернулась к роли Крис Макнил в сиквеле «Изгоняющий дьявола: Верующий» (2023) и снялась вместе с Юэном Макгрегором в независимом фильме «Материнский диван» (2023) режиссера Никласа Ларссона. Следующим проектом актрисы станет картина Корнеля Мундруцо «Место, где нужно быть» (Place to Be), где она сыграет вместе с Тайкой Вайтити: сейчас лента находится на стадии постпродакшена. Среди других выдающихся работ Берстин в кино — «Последний киносеанс» (1971, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»), «Воскрешение» (1980, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус») и «Реквием по мечте» (2000, номинации на «Оскар» и «Золотой глобус»).
Недавно стало известно, что лауреатом почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф на Венецианском кинофестивале станет и Джордж Клуни. «Получить „Золотого льва“ — огромная честь. Хотя, наверное, это еще и означает, что я старею. Но я принимаю это», — шутил актер. Фестиваль пройдет с 2 по 12 сентября.