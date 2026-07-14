Эллен Берстин получит на Венецианском фестивале «Золотого льва» за вклад в кинематограф

Многолетняя карьера Эллен Берстин охватывает кино, театр и телевидение. В 1975 году она стала третьей женщиной в истории, получившей в один и тот же год премии «Оскар» и «Тони». «Оскар» она получила за главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (за него же она удостоилась премии BAFTA и номинации на «Золотой глобус»). Премию «Тони» актриса завоевала за театральную роль в бродвейском спектакле «В то же время, в следующем году» (в одноименной экранизации этой пьесы 1978 года она позже также сыграет главную роль). В 2009 году Берстин завоевала свою первую премию «Эмми» за гостевое участие в сериале «Закон и порядок: Специальный корпус», став одной из немногих актрис — обладательниц «Тройной короны актерского мастерства» (Оскар, Тони, Эмми).