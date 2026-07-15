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LEGO выпустила набор с домами Губки Боба, Патрика и Сквидварда

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO представила первый набор по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны», рассчитанный на взрослую аудиторию. Конструктор под названием «Бикини-Боттом» поступит в продажу 1 сентября.

Набор состоит из 1794 деталей и включает три дома главных героев — Губки Боба, Патрика и Сквидварда. Дополняют композицию Поля медуз. Все здания получили детализированные интерьеры: в жилище Губки Боба есть гостиная и спальня, а под камнем Патрика скрывается обставленная комната.

В комплект также вошли минифигурки Губки Боба, Патрика и Сквидварда. Улитку Гэри и ДудлБоба предложат собрать из кубиков. Авторы набора добавили несколько отсылок к мультсериалу, в том числе лодкомобиль, кларнет Сквидварда, портрет Гэри и сачок для ловли медуз.

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© LEGO
2/3
© LEGO
3/3
© LEGO

Размер готовой композиции составит 54 сантиметра в длину, 24 сантиметра в высоту и 13 сантиметров в ширину. Набор будет стоить 219,99 доллара. Предзаказы открылись 14 июля.

Одновременно LEGO представила отдельную фигурку Губки Боба из серии BrickHeadz. Она состоит из 72 деталей и поступит в продажу 1 сентября по цене 12,99 доллара.

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