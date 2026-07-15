LEGO выпустила набор с домами Губки Боба, Патрика и Сквидварда

В комплект также вошли минифигурки Губки Боба, Патрика и Сквидварда. Улитку Гэри и ДудлБоба предложат собрать из кубиков. Авторы набора добавили несколько отсылок к мультсериалу, в том числе лодкомобиль, кларнет Сквидварда, портрет Гэри и сачок для ловли медуз.