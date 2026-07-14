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Доналла Глисона отправляют на «необитаемый, но обитаемый» остров в трейлере «Приезжего»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures UK/YouTube

На ютуб-канале Universal Pictures UK опубликовали трейлер фильма «Приезжий» («The Incomer»), который выйдет в зарубежный прокат 4 сентября. Ранее картину показывали на фестивале «Сандэнс».

Лента рассказывает об отдаленном шотландском острове, который считался необитаемым. В действительности же на нем в течение 30 лет в уединении жили брат и сестра, чьи родители умерли, когда те были еще детьми.

Однажды к незарегистрированным жителям острова отправляют мужчину, который должен убедить их покинуть территорию. Но тот вскоре становится другом поселенцев и погружается в их необычную и очаровательную жизнь.
 

Видео:&nbsp;Universal Pictures UK/YouTube

Роль мужчины, который нарушает покой брата и сестры, исполнил Доналл Глисон. В актерский состав фильма вошли также Гейл Рэнкин, Грант О’Рурк, Мишель Гомес и Джон Ханна.

Режиссером картины выступил Луи Пакстон. Он же написал сценарий ленты. Спродюсировали ее Ширли О’Коннор и Эмили Готто, а также Уэнди Гриффин.

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