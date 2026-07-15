Том Холланд приглашал Эрлинга Холанна на ужин, но тот проигнорировал встречу

Холанн — один из самых популярных футболистов сегодняшнего дня. На это влияет не только внешность суператлета с лицом младенца, но и непосредственность Эрлинга на поле и вне его. Во время игр он выделяется и необычным стилем бега, и ярким поведением: провоцирует соперников, постоянно вступает в диалог с ними и рефери, много эмоционирует. В соцсетях завирусилось множество мемов с норвежским форвардом. Что нужно знать о Холанне, читайте здесь. Недавно фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп.