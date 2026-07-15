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Том Холланд приглашал Эрлинга Холанна на ужин, но тот проигнорировал встречу

Афиша Daily
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Фото: Julian Finney/FIFA/Getty Images

Том Холланд признался, что хотел сходить с Эрлингом Холанном на ужин, но тот проигнорировал его приглашение. Об этом актер рассказал на шоу с Джимми Фэллоном.

Звезда «Человека-паука» сообщил, что был в Монако на Гран-при «Формулы-1» и наблюдал за гонкой британского пилота Льюиса Хэмилтона. Там он увидел Эрлинга Холанна, который сидел напротив него. Тогда актер решил написать ему и позвать на ужин, но футболист ничего не ответил.

«Вы думаете: я напишу, приглашу на ужин — и он согласится. Но от него даже ответа не последовало. Он не извинился, не сказал: „Я занят сегодня вечером. Я играю в футбол“. Ничего», — сказал Том.

Видео: «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon»

Ранее Холанн говорил, что не смотрит фильмы, поэтому принял Тома за случайного фаната. Холланд отметил, что это был именно тот опыт, который поучителен для актеров. Но, несмотря на это, Том назвал футболиста настоящей легендой. Когда Фэллон спросил, предложит ли Том Холанну снова сходить на ужин, тот ответил, что, скорее всего, футболист не захочет, так как сборная Норвегии проиграла Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. 

Холанн — один из самых популярных футболистов сегодняшнего дня. На это влияет не только внешность суператлета с лицом младенца, но и непосредственность Эрлинга на поле и вне его. Во время игр он выделяется и необычным стилем бега, и ярким поведением: провоцирует соперников, постоянно вступает в диалог с ними и рефери, много эмоционирует. В соцсетях завирусилось множество мемов с норвежским форвардом. Что нужно знать о Холанне, читайте здесь. Недавно фанаты нашли видео с юным Эрлингом Холанном, где он читает рэп.

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