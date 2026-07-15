Аня Тейлор-Джой сыграет в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» — но в недавнем интервью призналась, что книги Толкина никогда не читала и в детстве предпочитала «Гарри Поттера».
Актриса рассказала Variety: «Я как раз собираюсь прочитать книги. В детстве у меня было ошибочное представление, что можно быть либо фанатом „Гарри Поттера“, либо „Властелина колец“. Никто мне этого не говорил, я сама это придумала. К счастью, во время пандемии я посмотрела все фильмы, и оказалось, что можно любить и то и другое. И нужно».
В «Охоте на Голлума» Тейлор-Джой сыграет эльфийку Серен из Лесного королевства — агента короля Трандуила. О получении роли актриса сказала: «Если на моем надгробии напишут „Смертоносный эльф“, значит, я хорошо прожила эту жизнь. Так что да, я в предвкушении».
«Охота на Голлума» выйдет в зарубежный прокат 17 декабря 2027 года. Действие развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение кольца.
Арагорна сыграет Джейми Дорнан — звезда «Пятидесяти оттенков серого» и «Однажды в сказке». Кейт Уинслет («Отпуск по обмену») исполнит роль Мериголд. К своим ролям вернутся Энди Серкис (Голлум), Иэн МакКеллен (Гендальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс).