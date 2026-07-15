Актриса рассказала Variety: «Я как раз собираюсь прочитать книги. В детстве у меня было ошибочное представление, что можно быть либо фанатом „Гарри Поттера“, либо „Властелина колец“. Никто мне этого не говорил, я сама это придумала. К счастью, во время пандемии я посмотрела все фильмы, и оказалось, что можно любить и то и другое. И нужно».