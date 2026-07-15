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Растрескавшееся лицо, бабочка и огурец: Unicode показал новые эмодзи

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Domingo Alvarez E/Unsplash

Накануне Всемирного дня эмодзи Unicode показал девять новых символов. Они появятся на смартфонах и компьютерах в обновлении Unicode 18.0 весной 2027 года, сообщается в блоге консорциума.

В новый набор вошли: «Растрескавшееся лицо», бабочка-монарх, соленый огурец, сачок с ручкой, метеор, ластик, маяк и две руки с большими пальцами, указывающими влево и вправо. Авторы считают, что самым популярным станет эмодзи с растрескавшимся лицом, которое может стать альтернативой «тающему лицу». На новом символе изображено улыбающееся лицо, которое рассыпается на части, показывая, что за фальшивой улыбкой скрывается боль. 

© Unicode

В прошлом году в новый набор вошли: огрызок яблока, танцующий ребенок, смайл с искаженным лицом, облако с изображением драки, снежный человек, косатка, сундук с сокровищами и тромбон. Хотя эти символы выглядят просто как развлечение, ученые из Университета Техаса выяснили, что эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке. В ходе эксперимента выяснилось, что люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в сообщениях он использует эти символы.

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