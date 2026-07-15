Растрескавшееся лицо, бабочка и огурец: Unicode показал новые эмодзи

В прошлом году в новый набор вошли: огрызок яблока, танцующий ребенок, смайл с искаженным лицом, облако с изображением драки, снежный человек, косатка, сундук с сокровищами и тромбон. Хотя эти символы выглядят просто как развлечение, ученые из Университета Техаса выяснили, что эмодзи улучшают эмоциональную связь в переписке. В ходе эксперимента выяснилось, что люди склонны оценивать собеседника как более отзывчивого, а отношения с ним более близкими, если в сообщениях он использует эти символы.