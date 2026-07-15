Площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% с 1996 года

Уровень воды в Каспийском море снижается с 1995 года со скоростью около 10 сантиметров в год. За это время он упал почти на три метра. Ученые отмечают, что это привело к обмелению Волго-Каспийского судоходного канала и всех портов на Каспии, а также к отступлению воды от населенных пунктов.