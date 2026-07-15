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Площадь Каспийского моря сократилась на 7,4% с 1996 года

Афиша Daily
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Фото: Milad Fakurian/Unsplash

С 1996 по 2025 год площадь Каспийского моря уменьшилась на 28 644 квадратных метра — это 7,4% от первоначальной площади водоема, сообщают РИА Новости со ссылкой на ученых Института океанологии РАН. Это значение примерно равно территории Албании.

Уровень воды в Каспийском море снижается с 1995 года со скоростью около 10 сантиметров в год. За это время он упал почти на три метра. Ученые отмечают, что это привело к обмелению Волго-Каспийского судоходного канала и всех портов на Каспии, а также к отступлению воды от населенных пунктов.

Темпы обмеления ускоряются. Если с 2005 по 2019 год уровень моря падал в среднем на 8,16 сантиметра в год, то с 2020 по 2024 год — уже на 22,7 сантиметра. По прогнозам ученых, к концу XXI века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 2–21 метр.

В конце марта в Дагестане произошло сильнейшее за более чем 100 лет наводнение. Причиной стали проливные дожди. В Махачкале улицы ушли под воду, на перегоне Каякент — Берикей обрушился пролет железнодорожного моста, из мест проживания эвакуировали тысячи человек. Более 100 сел остались без света из-за замыканий на линиях электропередачи.

«У нас город находится ниже уровня моря, и все шло сюда. Плюс, когда эта вода шла, она смывала помойки, канализацию, и все это антисанитарно. Воде было некуда уходить. И такой еще нюанс, что вода с большой скоростью неслась по городу. Она спускалась с подъема, с гор, и с достаточно большой скоростью шла по городу, поэтому людей уносило», — рассказала махачкалинка Наталья.

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