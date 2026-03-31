Без света, газа и питьевой воды: как Дагестан справляется с мощнейшим наводнением века

Наводнение в Дагестане случилось из‑за проливных дождей. Уже 28 марта в республике начались проблемы с водоснабжением. Роспотребнадзор отмечал «временное увеличение мутности воды в источниках водоснабжения».
«Это явление носит природный характер и связано с влиянием паводковых вод на качество исходной воды», — поясняло ведомство, призывая местных жителей и туристов употреблять только кипяченую или бутилированную воду и даже не мыть фрукты водопроводной.
Ситуация в горных районах усугубилась тем, что там в марте еще идут метели и наблюдаются снежные завалы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Особо сложная ситуация сложилась в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте.
«У нас город находится ниже уровня моря, и все шло сюда. Плюс, когда эта вода шла, она смывала помойки, канализацию, и все это антисанитарно. Воде было некуда уходить. И такой еще нюанс, что вода с большой скоростью неслась по городу. Она спускалась с подъема, с гор, и с достаточно большой скоростью шла по городу, поэтому людей уносило», — рассказала махачкалинка Наталья.
Водостоки в дагестанских населенных пунктах быстро переполнились. Проблемой стала также незаконная застройка территорий, в том числе создание охраняемых зон, к которым у специалистов экстренных служб нет доступа, поделился Меликов.
30 марта Минэнерго Дагестана сообщило, что дожди и оползни нарушили и газоснабжение — произошло 17 аварий. В частности, в селе Карланюрт река Акташ полностью смыла участок газопровода.
Погодная обстановка в регионе не улучшится вплоть до 4 апреля: там ожидают дождь, мокрый снег на высоте более 2000 метров и сильный ветер с порывами 15-18 метров в секунду. В горах сохраняется риск схода лавин.
Местные жители пытаются помочь себе самостоятельно. Люди доставляют соседям воду на лодках, выводят из хлевов и конюшен животных. Некоторые даже пытаются остановить машины, уплывающие по течению мимо владельцев.
В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Во всем Дагестане — режим повышенной готовности. Наводнение коснулось и соседних регионов — Чечни и Ингушетии.
В 2024 году крупное наводнение произошло в Орске. Там прорвало насыпную дамбу. В результате потопа погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.
В 2025 году стало известно, что это случилось из‑за неверных проектных решений, нарушениях при строительстве дамбы, неточности прогноза весеннего половодья, неправильной подготовки Ирикликлинского водохранилища к паводкам и неверной эксплуатации сооружений.