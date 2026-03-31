Без света, газа и питьевой воды: как Дагестан справляется с мощнейшим наводнением века

«У нас город находится ниже уровня моря, и все шло сюда. Плюс, когда эта вода шла, она смывала помойки, канализацию, и все это антисанитарно. Воде было некуда уходить. И такой еще нюанс, что вода с большой скоростью неслась по городу. Она спускалась с подъема, с гор, и с достаточно большой скоростью шла по городу, поэтому людей уносило», — рассказала махачкалинка Наталья.