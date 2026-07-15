Фестиваль для родителей и детей «Родителям можно» пройдет на Болотной площади

В 15.00 психологи центра Вера Якупова и Светлана Савелова обсудят, как жить в эпоху интенсивного родительства, что сегодня значит быть «хорошим родителем» и как справляться с тревогой. Эксперты также расскажут, когда стоит обратиться к детскому психологу и как подготовиться к первой встрече со специалистом.