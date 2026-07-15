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Фестиваль для родителей и детей «Родителям можно» пройдет на Болотной площади

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Родителям можно»

24 июля на Болотной площади в пространстве «Летний маркет» издательство «Альпина Паблишер» совместно с психологическим центром Good Point проведет фестиваль «Родителям можно». Вход свободный, но требуется регистрация.

© «Родителям можно»

В 15.00 психологи центра Вера Якупова и Светлана Савелова обсудят, как жить в эпоху интенсивного родительства, что сегодня значит быть «хорошим родителем» и как справляться с тревогой. Эксперты также расскажут, когда стоит обратиться к детскому психологу и как подготовиться к первой встрече со специалистом.

В 16.00 педагог Юлия Бушуева представит книгу «Мудрое родительство», написанную в соавторстве с Ириной Кубяк. На презентации поговорят о том, как преодолеть родительскую неуверенность, разобраться в противоречивых подходах к воспитанию, мирно разрешать конфликты и выстраивать доверительные отношения в семье.

Для детей подготовили два мастер-класса. В 16.00 экоактивистка Анастасия Володина проведет интерактивный урок «Вторая жизнь пластика» — участники узнают о переработке и экологичных привычках. В 17.00 пройдет творческое занятие с раскрасками художницы Риты Берман. Каждая страница — путешествие в новую страну с ее достопримечательностями и традициями.

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