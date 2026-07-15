Китаянка помогла мужу выйти из вегетативного состояния, кусая его за пальцы ног

Жительница китайской провинции Хэнань Сун Мэй помогла мужу Чжао Цзиньцяню частично восстановиться после нескольких лет в вегетативном состоянии. Одним из способов стимуляции нервов стали укусы за пальцы ног, сообщает South China Morning Post.
В октябре 2019 года Чжао забрался на крышу склада, чтобы спасти оказавшегося там трехлетнего ребенка. Мужчина сорвался с высоты около шести метров, держа ребенка на руках, но при падении принял удар на себя. Ребенок не пострадал, а Чжао получил тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Врачи считали вероятность его пробуждения крайне низкой.
Сун уволилась с работы, чтобы круглосуточно ухаживать за мужем. Она мыла его, делала массаж, разговаривала с ним, пела песни и продавала картины в интернете, чтобы содержать семью.
Врачи посоветовали женщине стимулировать пальцы рук и ног Чжао для восстановления нервной системы. Однажды она случайно укусила мужа за палец ноги и заметила слабую реакцию. После этого Сун продолжила использовать этот способ в течение нескольких лет, предварительно накрывая стопу пищевым пакетом.
В 2024 году Чжао начал открывать глаза и сильнее реагировать на внешние раздражители. Сейчас он понимает речь, может поднимать руку в ответ и ненадолго вставать с посторонней помощью.
30 июня мужчина повернулся к жене на больничной койке и прошептал: «Сун Мэй, я тебя люблю». Во время упражнений по письму единственным словом, которое он смог написать, оказалось имя супруги.
История вызвала широкий отклик в китайских соцсетях. Пользователи назвали Чжао героем за спасение ребенка, а Сун — героиней за многолетний уход за мужем.