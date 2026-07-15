Китаянка помогла мужу выйти из вегетативного состояния, кусая его за пальцы ног

В октябре 2019 года Чжао забрался на крышу склада, чтобы спасти оказавшегося там трехлетнего ребенка. Мужчина сорвался с высоты около шести метров, держа ребенка на руках, но при падении принял удар на себя. Ребенок не пострадал, а Чжао получил тяжелую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы. Врачи считали вероятность его пробуждения крайне низкой.