«Влюбись в меня, если осмелишься» вернется в кинотеатры 13 августа

На большие экраны возвращается один из культовых фильмов нулевых «Влюбись в меня, если осмелишься» 2003 года с Гийомом Кане и Марион Котийяр. Картину снова начнут показывать с 13 августа.
В центре сюжета — Софи и Жюльен, чьи отношения с самого детства строятся вокруг игры: «Слабо?» — «Нет, не слабо!» Они бросают друг другу вызовы, нарушают правила, смеются и причиняют боль, но упорно избегают самого главного — признания в любви. Их игра длится десятилетиями: они взрослеют, заводят семьи, но все равно возвращаются к своему безумному пари.
Янн Самюэлль, по профессии художник-иллюстратор, написал сценарий за один месяц, но затем переписывал его 25 раз в течение двух лет. Вдохновением для него служили «На игле» и «Бойцовский клуб» — за дерзость драматургии, а также «Мэри Поппинс» — за сказочность и легкость. «Я хотел сделать комедию по законам античной трагедии, где герои — пленники своей судьбы. Каждая сцена должна была стать главной сценой фильма», — признавался режиссер.
Самюэлль сам нарисовал все раскадровки и задал цветовую гамму для каждой эпохи жизни героев: детство — яркое, нарочито китчевое, взрослая жизнь — более строгая, минималистичная. Таким образом город менялся вместе с героями: от уютного семейного пространства к холодному, почти сюрреалистичному. Основные съемки прошли в Брюсселе и Льеже, архитектура которых придала фильму вневременное, сказочное измерение. В саундтрек фильма вошла песня «La Vie en rose» сразу в нескольких версиях — от Zazie и Trio Esperanza до Луи Армстронга и Донны Саммер.
«Влюбись в меня, если осмелишься» — это история о том, как любовь иногда прячется за игрой, как страх близости заставляет разрушать счастье и как настоящие чувства все равно побеждают. Фильм остается одним из самых цитируемых фильмов начала 2000-х и неизменно вызывает споры о своем финале.