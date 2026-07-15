«Влюбись в меня, если осмелишься» вернется в кинотеатры 13 августа

Янн Самюэлль, по профессии художник-иллюстратор, написал сценарий за один месяц, но затем переписывал его 25 раз в течение двух лет. Вдохновением для него служили «На игле» и «Бойцовский клуб» — за дерзость драматургии, а также «Мэри Поппинс» — за сказочность и легкость. «Я хотел сделать комедию по законам античной трагедии, где герои — пленники своей судьбы. Каждая сцена должна была стать главной сценой фильма», — признавался режиссер.