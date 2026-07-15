В Москве появится первое городское пространство от «Яндекса»

В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется первое городское офлайн-пространство «Яндекса». Об этом пресс-служба компании рассказала «Афише Daily».



Название проекта — «Яндекс 01». В нем можно будет провести время в соответствии с персональными рекомендациями: на основе интересов посетителя ему предложат маршрут по пространству и помогут подобрать подходящие события, магазины и развлечения. Вход на большинство мероприятий будет свободным.



Площадка займет более 10 тыс. квадратных метров. Планируются отдельные зоны для разных сервисов: «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», «Яндекс Фабрики», «Яндекс Образования», «Яндекс Пэя» и других.



Кроме того, в пространстве откроется первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226». Там будут лекторий, зоны для чтения и кофейня.