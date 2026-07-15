В Москве появится первое городское пространство от «Яндекса»

В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется первое городское офлайн-пространство «Яндекса». Об этом пресс-служба компании рассказала «Афише Daily».
Название проекта — «Яндекс 01». В нем можно будет провести время в соответствии с персональными рекомендациями: на основе интересов посетителя ему предложат маршрут по пространству и помогут подобрать подходящие события, магазины и развлечения. Вход на большинство мероприятий будет свободным.
Площадка займет более 10 тыс. квадратных метров. Планируются отдельные зоны для разных сервисов: «Яндекс Музыки», «Кинопоиска», «Яндекс Фабрики», «Яндекс Образования», «Яндекс Пэя» и других.
Кроме того, в пространстве откроется первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226». Там будут лекторий, зоны для чтения и кофейня.
На месте можно будет провести весь день: выпить кофе, поесть, отдохнуть или поработать за ноутбуком. Полный список резидентов пространства и событийная программа появятся ближе к открытию.
Освещение внутри будет меняться в течение дня и подстраиваться под программу событий. Утром пространство может быть камерным лекторием, а вечером — концертной площадкой.
Идеологом архитектурной концепции выступил Алексей Капитанов, создатель проектов «Хлебозавод №9», «Суперметалл» и «Красная стрела». Дальнейшим проектированием разработали в архитектурном бюро Vox Architects. Руководителем проекта «Яндекс 01» стала Анастасия Тарасова. Ранее она возглавляла департамент выставочных, просветительских и научных проектов музея современного искусства «Гараж».