Amazon представила первый трейлер драмы «Рокки — это я», посвященной истории создания культовой спортивной саги «Рокки». В России картину выпустит «Экспонента Фильм», премьера запланирована на 26 ноября.
В центре сюжета — молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху: от отказа студий до сомнений в собственном таланте.
Главную роль в ленте исполнил Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в мини-сериале «Предложение». В фильме также снимаются Мэтт Диллон и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Фаррелли, известный по драме «Зеленая книга». Продюсером проекта, который получит название «Я играю Рокки», станет Тоби Эммерих — экс-глава киностудии Warner Bros. Сценарий картины напишет Питер Гэмбл, работавший над «Офисным беспределом».
«Я был поклонником Питера Фаррелли — и как режиссера, и как человека — с тех пор, как начал работать с ним над музыкой к фильму „Тупой и еще тупее“. Но лишь „Зеленая книга“ заставила меня подумать, что именно Пит может поставить этот вдохновляющий сценарий», — делился Эммерих.