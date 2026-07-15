В центре сюжета — молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя. Лента обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху: от отказа студий до сомнений в собственном таланте.