Появился первый тизер «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном

Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Релиз перенесли на пять месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года. Ранее релиз был запланирован на октябрь 2027-го.
Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Энди Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Джейм Лоусон, Чарльз Дэнс, Гил Перес-Абрахам и Себастьян Кох.
Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету Темный рыцарь объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии жестоких убийств в Готэме, совершенных маньяком по прозвищу Загадочник.
Недавно стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит сценарист комикса Скотт Снайдер.