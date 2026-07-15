Появился первый тизер «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном

Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету Темный рыцарь объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии жестоких убийств в Готэме, совершенных маньяком по прозвищу Загадочник.



Недавно стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит сценарист комикса Скотт Снайдер.