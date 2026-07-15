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Появился первый тизер «Бэтмена-2» с Робертом Паттинсоном

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Warner Bros.

Вышел первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. 

Релиз перенесли на пять месяцев. Он должен состояться 18 февраля 2028 года. Ранее релиз был запланирован на октябрь 2027-го.

Режиссером выступил Мэтт Ривз. В актерский состав вошли Роберт Паттинсон, Энди Серкис, Колин Фаррелл, а также Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн, Джейм Лоусон, Чарльз Дэнс, Гил Перес-Абрахам и Себастьян Кох.

Мировая премьера первой части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли состоялась 4 марта 2022 года. По сюжету Темный рыцарь объединяется с лейтенантом Гордоном для расследования серии жестоких убийств в Готэме, совершенных маньяком по прозвищу Загадочник.

Недавно стало известно, что студия DC разрабатывает анимационный сериал по серии комиксов «Абсолютный Бэтмен», которая начала выходить в 2024 году. Шоураннером выступит сценарист комикса Скотт Снайдер. 

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