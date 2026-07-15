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Шоло Маридуэнья вернется к роли Синего Жука в «Человеке завтрашнего дня»

Афиша Daily
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Фото: DC Entertainment

Синий Жук в исполнении Шоло Маридуэньи появится в «Человеке завтрашнего дня» — сиквеле «Супермена» Джеймса Ганна, сообщает Deadline. Премьера запланирована на 9 июля 2027 года.

Ранее персонаж появлялся только в одном фильме киновселенной DC — собственном сольнике 2023 года режиссера Анхеля Мануэля Сото. По сюжету выпускник колледжа Хайме Рейес возвращается домой и случайно находит инопланетный артефакт — скарабея, который дарует ему неуязвимый экзоскелет и способность летать и генерировать любое оружие.

В 2024 году DC анонсировала мультсериал о Синем Жуке. Однако в 2025 HBO Max объявил о смене приоритетов в пользу взрослого и семейного контента — детские проекты отошли на второй план, и с тех пор новостей о сериале не было.

Ганн анонсировал сиквел «Человек завтрашнего дня» 3 сентября, опубликовав в соцсетях изображение из комикса, на котором Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. В комиксах DC Лютор создал костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям.

По сюжету Супермену и Лексу Лютору предстоит объединиться перед лицом общей угрозы. Ранее Ганн рассказывал: «Это в равной степени фильм и о Лексе, и о Супермене. Мне понравилось работать с Николасом Холтом. Я, к своему сожалению, могу ассоциировать себя с персонажем Лекса. Мне действительно хотелось создать что-то необыкновенное с ними обоими. Мне так нравится этот сценарий».

В фильме появятся Супергерл в исполнении Милли Олкок и Брейниак — культовый антагонист из комиксов о Супермене. Это гиперразумный инопланетный андроид, одержимый коллекционированием знаний и целых цивилизаций, которые он часто уменьшает и хранит в своих сосудах. Его роль исполнит немецкий актер Ларс Айдингер.

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