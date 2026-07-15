Звезды кей-поп-группы NCT Джено и Джемин в трейлере фильма «Время сиять»

Перспективный школьный бейсболист Уджин теряет контроль над игрой, и команда перестает в него верить. Он встречает загадочного новичка Квон Тэхи, который становится его наставником и другом. Уджин возвращает форму, но в момент, когда все налаживается, Тэхи бесследно исчезает. Бейсболист отправляется на поиски друга.