Звезды кей-поп-группы NCT Джено и Джемин в трейлере фильма «Время сиять»

Run of Sun Pictures поделилась с «Афишей Daily» трейлером и постером фильма «Время сиять», который вырос из одноименной мини-дорамы. Главные роли исполнили участники NCT — Джено и Джемин. Премьера в России назначена на 13 августа.
Перспективный школьный бейсболист Уджин теряет контроль над игрой, и команда перестает в него верить. Он встречает загадочного новичка Квон Тэхи, который становится его наставником и другом. Уджин возвращает форму, но в момент, когда все налаживается, Тэхи бесследно исчезает. Бейсболист отправляется на поиски друга.
Фильм выходит в день рождения Джемина. Для него это возвращение к актерской деятельности после шестилетнего перерыва — в 2019 году он снимался в дораме «Способ ненавидеть тебя». Для Джено «Время сиять» станет дебютом в кино.
Недавно Netflix сообщил, что организует мировой концертный тур по мотивам мультфильма «Кей-поп-охотницы на демонов». Его устроят при участии компании AEG Presents, которая создавала шоу для Джастина Бибера, Пола Маккартни, Тейлор Свифт и Blackpink.