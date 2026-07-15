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Звезды кей-поп-группы NCT Джено и Джемин в трейлере фильма «Время сиять»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Run of Sun Pictures

Run of Sun Pictures поделилась с «Афишей Daily» трейлером и постером фильма «Время сиять», который вырос из одноименной мини-дорамы. Главные роли исполнили участники NCT — Джено и Джемин. Премьера в России назначена на 13 августа.

Видео:&nbsp;Run of Sun Pictures

Перспективный школьный бейсболист Уджин теряет контроль над игрой, и команда перестает в него верить. Он встречает загадочного новичка Квон Тэхи, который становится его наставником и другом. Уджин возвращает форму, но в момент, когда все налаживается, Тэхи бесследно исчезает. Бейсболист отправляется на поиски друга.

Фильм выходит в день рождения Джемина. Для него это возвращение к актерской деятельности после шестилетнего перерыва — в 2019 году он снимался в дораме «Способ ненавидеть тебя». Для Джено «Время сиять» станет дебютом в кино.

© Run of Sun Pictures

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