Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

«Рокки — это я» выйдет в российский прокат

Фото: «Экспонента фильм»

Драма «Рокки — это я», посвященная истории создания культовой спортивной саги «Рокки», выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на дистрибьюторскую компанию «Экспонента Фильм».

Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета — молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя.

Фильм обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху, от отказа студий до сомнений в собственном таланте. Роль самого Сталлоне исполнил актер Энтони Ипполито.

В фильме также снимаются Мэтт Диллон и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Фаррелли, известный по драме «Зеленая книга».

Расскажите друзьям