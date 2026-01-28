Драма «Рокки — это я», посвященная истории создания культовой спортивной саги «Рокки», выйдет в российский прокат. Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на дистрибьюторскую компанию «Экспонента Фильм».
Премьера запланирована на 26 ноября. В центре сюжета — молодые годы Сильвестра Сталлоне и его борьба за то, чтобы воплотить на экране историю боксера-неудачника, которая в итоге стала символом упорства и веры в себя.
Фильм обещает рассказать не только о триумфе, но и о трудностях, с которыми столкнулся Сталлоне на пути к успеху, от отказа студий до сомнений в собственном таланте. Роль самого Сталлоне исполнил актер Энтони Ипполито.
В фильме также снимаются Мэтт Диллон и Стефан Джеймс, чьи персонажи пока держатся в секрете. Режиссером выступает обладатель премии «Оскар» Питер Фаррелли, известный по драме «Зеленая книга».