На «Хлебозаводе» в Москве состоится самая большая встреча кудрявых людей в России

В Москве 26 июля пройдет «Кудрявый фестиваль». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.



Это некоммерческая инициатива локальных российских брендов, направленная на популяризацию ухода за вьющимися волосами. Среди партнеров: «Так и ходи», Openface, Time to Grow, Remez, Don’t touch my skin, Geltek, Moroccanoil, Gama, Clan, G.Love, PrоКудри, BeCurly, IceCurly и другие.



На фестивале можно будет купить косметику, послушать лекции трихологов, косметических химиков, стилистов и поучаствовать в мастер-классах по уходу за кудрявыми и вьющимися волосами. Кульминация праздника — «кудретряс», когда все участники собираются вместе, чтобы потрясти волосами.



Площадкой события станет «Хлебозавод». Для посетителей вход бесплатный.

В прошлом году на фестиваль пришли более пяти тыс. человек.