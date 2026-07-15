«Одиссея» Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes

«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и расскажет о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.