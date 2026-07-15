«Одиссея» Кристофера Нолана получила 98% свежести на Rotten Tomatoes

Новый фильм Кристофера Нолана «Одиссея» получил 98% свежести на Rotten Tomatoes. Оценка появилась на основе 166 обзоров.
На данный момент это самая высокооцененная картина Нолана на агрегаторе. У «Темного рыцаря» 94%, у «Помни» — 94%. «Оппенгеймер» получил 93%, «Дюнкерк» — 92%.
- «Интерпретация „Одиссеи“, предложенная Ноланом, далека от того, чтобы походить на музейный экспонат. Это действительно живая, дышащая сила», — написал Preston Barta из Denton Record-Chronicle.
- «Это один из тех редких случаев, когда, сходив в кино, выходишь из кинотеатра, зная, что пережил нечто особенное», — написал Jeff Nelson из WeHo Times.
- «Вы читаете „Одиссею“ и думаете: „Это невозможно экранизировать“. И все же получилось великолепно. Нолан приглашает нас в древний мир и удерживает там, очаровывая. Он сделал невозможное», — написал Nikki Gemmell из The Australian.
«Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и расскажет о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.